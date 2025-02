Moradores de Bragança celebram entrega da PA-112 e aguardam transformação para a Região do Caeté

A expectativa dos moradores da Região do Caeté é alta para a entrega da pavimentação da PA-112 nesta sexta-feira (31), pelo Governo do Pará. Com 64,5 km de extensão, a estrada promete revolucionar a vida de milhares de pessoas, facilitando o acesso, o transporte de mercadorias e oferecendo novas possibilidades para o desenvolvimento da região.

A pavimentação da rodovia, que conecta pontos estratégicos do nordeste paraense, vai transformar não apenas o cotidiano de quem vive ao longo da estrada, mas também fortalecer a economia local. Para os moradores, a entrega da PA-112 é o fim de um longo período de dificuldades, marcado por estradas de terra e condições precárias de transporte.

Para Maria Izabel Trindade, aposentada de 69 anos e moradora de longa data da região, a mudança é notável. “Quando eu era criança, isso aqui era apenas um caminho de terra. Não havia nenhuma estrutura. Depois de tantos anos esperando, ver essa estrada com asfalto e sinalização é uma verdadeira benção. Para mim e para muitos como eu, isso representa a evolução e a dignidade que sempre sonhamos. Agora, a vida aqui ficou muito mais fácil”, diz emocionada.

Alan Santos, comerciante, também aguardava por essa melhoria. “Há 30 anos, eu percorro essas estradas para vender farinha e, por muitos anos, a dificuldade foi enorme. Agora, com essa rodovia nova, vai facilitar o transporte e reduzir os custos. Isso vai ajudar muito o comércio local e vai abrir portas para novos negócios. A gente já estava cansado de esperar por uma melhoria desse tipo, mas agora, com a pavimentação, a realidade é outra. Tenho muito o que agradecer ao Governo do Pará”, conta Alan, com um sorriso de alívio.

O pescador Adilson Martins, que chegou à Bragança há oito anos, também destaca os benefícios da nova estrada. “Eu passei por esse caminho várias vezes, e o que mais me incomodava era a poeira. Agora, a estrada está uma maravilha. Só de poder viajar mais rápido, já faz uma grande diferença”, afirma, aliviado pela nova condição da rodovia.

Mudança para as gerações futuras

Para Franci Costa, moradora da vila Montenegro, a obra é uma conquista não apenas para sua geração, mas para seus filhos e netos. “Cresci ouvindo os mais velhos falarem sobre o sonho de ver essa estrada asfaltada. Agora, com a estrada pronta, podemos olhar para o futuro com esperança. O asfalto não só facilitou o transporte, mas trouxe mais dignidade para a nossa comunidade”, diz Franci, com um olhar esperançoso.

Compromisso com o desenvolvimento

Adler Silveira, titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), reforçou a importância dessa obra para a transformação da região. “A pavimentação da PA-112 é um grande marco para o nordeste paraense. Não apenas facilita a mobilidade e o acesso a serviços essenciais, mas fortalece a economia local e cria um ambiente seguro para o escoamento da produção. Essa obra também abre portas para o turismo e valoriza as belezas culturais da região. Estamos entregando um projeto que vai promover uma transformação duradoura para a população”, afirmou.

A entrega da PA-112 será um marco não só no quesito infraestrutura, mas também no desenvolvimento socioeconômico da Região do Caeté. Para o Governo do Pará, esta obra é um reflexo do compromisso com o futuro, com o bem-estar das pessoas e com o fortalecimento da economia local, representando um passo importante para um futuro mais próspero e conectado para os paraenses.