Moradores de Afuá recebem serviços do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

O município de Afuá, na Ilha do Marajó, receberá diversas atividades da Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), no período de 17 a 21 de abril.

A Vara Itinerante responsável pela realização da ação na cidade é composta por magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Fórum Trabalhista de Macapá.

A Vara Itinerante irá oferecer serviços de atendimento ao jurisdicionado como tomada de reclamações e ainda orientações e esclarecimentos de dúvidas trabalhistas. Também serão realizadas ações vinculadas ao Programa Judiciário Fraterno, fruto da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo à Aprendizagem do TRT-8, na Escola Municipal Frei Faustino Legarda.

Orientações serão dadas aos moradores de Afuá no período de 17 a 21 de abril (Divulgação)

Devido a procura por serviços vinculados ao Ministério do Trabalho e INSS, a equipe do Fórum Trabalhista de Macapá levará uma servidora de cada um dos dois órgãos para solucionar diversas demandas do jurisdicionado local, segundo a juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, Núbia Guedes.

“É sempre uma expectativa grande a nossa ida, pois além dos serviços de atermação em si, sempre há trabalhadores e até mesmo empregadores que nos procuram para solucionar dúvidas trabalhistas, consultar andamento de processos e realizar audiência de conciliação”, finaliza a juíza.

Moradores do município que estejam necessitando de assistência trabalhista devem se deslocar até o Fórum da Justiça Estadual, localizado na Praça Albertino Baraúna, no bairro Centro, das 08h30 às 14h30.

Serviço

Itinerância em Afuá

Período: 17 a 21/04/2023

Horário: 08h30 às 14h30

Local: Fórum da Justiça Estadual - Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro