Mocajuba celebra nascimento de oitavo boto desde 2013

Mocajuba, município paraense conhecido pela presença de botos que se tornaram um ponto turístico na cidade, celebra o nascimento de um novo boto identificado durante uma campanha de pesquisa do projeto Amazônia +10. O evento ocorreu no último final de semana e foi registrado por pesquisadores do instituto Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia (BioMA).

O novo filhote, com aproximadamente um mês de idade, foi um dos destaques da campanha. "Identificamos mais um filhote, com cerca de um mês. E já estamos identificando, inclusive, alguns animais que a gente já via em outras campanhas", informou Angélica Rodrigues, bióloga do BioMA.

Os pesquisadores estimam que o filhote, cujo sexo ainda não foi identificado, tenha nascido entre final de junho e início de junho e que agora ele permanecerá próximo a mãe cerca de dois anos, período em que ficará mamando.

“Vale lembrar que o boto é um mamífero, que precisa se alimentar de leite e de todo o acompanhamento e ensinamento que a mãe vai dar pra ele. Ele fica mais distante do grupo e sempre próximo da mãe. Essa mãe faz algumas aproximações ali do mercado, mas ela sempre tá protegendo o filhotinho mais distante”, conta a bióloga.

O filhote é aproximadamente o oitavo boto nascido da população de botos acompanhados pelo projeto desde 2013, período que o BioMA realiza pesquisas nessa região. “Evitamos contatos de manejo nesses primeiros meses de vida. Assim que ele crescer faremos a identificação do sexo. Ele é filhote de uma fêmea chamada Manga e que faz parte da população de botos que frequentemente interagem com os turistas e população local em frente ao mercado”, conta Angélica.