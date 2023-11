Meningite: Pará tem 247 casos da doença, até outubro

Caracterizada como uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, a meningite teve 247 casos registrados no Pará, de janeiro a outubro de 2023, quantidade inferior aos 257 verificados no mesmo período em 2022. Dessa forma, não foi constatado aumento de ocorrências em 2023 em comparação a 2022. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e indicam a necessidade de a população se manter vacinada contra os tipos dessa enfermidade. A doença meningocócica é considerada a forma mais grave de meningite.

A vacina 15-valente, disponível na rede particular desde setembro, combate diversos tipos de meningite pneumocócica e outras doenças. Ela age contra 15 sorotipos do vírus pneumococo e é indicada para crianças com idade entre dois e quinze meses de vida. Sobre essa vacina, a Sespa informa que até o momento "não recebeu nenhuma orientação do Ministério da Saúde sobre a vacina VPC15 (VaxNeuvance 15-valente)".

As vacinas disponíveis nas unidades básicas de Saúde, na rede pública no Pará, são as de prevenção das principais causas de meningite bacteriana. São elas: Vacina meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C; Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite; Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B; Meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C; Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y.

Estratégica

Uma parceria entre a Sespa e os municípios no estado é estratégica para manter a vigilância epidemiológica, acompanhando-se semanalmente os casos suspeitos a fim de se realizar a detecção precoce de possíveis casos e ou surtos, assim como alterações do padrão epidemiológico dos casos.

Os principais sinais e sintomas da meningite são febre, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, dor e enrijecimento da nuca, e manchas pelo corpo. Em crianças menores de um ano de idade pode haver choro intenso, irritabilidade e inchaço das fontanelas (moleiras). A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea (fala, tosse e espirro) e os riscos de contágio aumentam, neste período de chuvas intensas, porque as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados.