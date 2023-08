Marinha e UFPA vão atender comunidades ribeirinhas da ilha do Marajó

Uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Faculdade de Medicina do Instituto de Ciências Médicas da Universidade Federal do Pará (Famed/ICM/UFPA) permitirá que médicos residentes da Universidade participem de expedições médicas realizadas pela Marinha em cidades ribeirinhas. Isso será possível por meio de um novo acordo assinado entre as duas instituições.

A próxima viagem já está marcada para o próximo dia 26 de agosto a bordo do Navio Auxiliar Pará (NA Pará), do Comando de Grupamento de Patrulha Naval do Norte do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Durante dez dias, cinco médicos residentes da UFPA das áreas de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Otorrinolaringologia atenderão moradores das cidades de Breves, Curralinho e Oeiras do Pará, no Marajó.

O navio “NA Pará” oferece triagem, atendimento médico, exames e distribuição de remédios aos moradores atendidos durante as missões que oferecem assistência médica. A médica Ana Paula Araújo faz Residência Médica em Pediatria na UFPA e já participou de uma das atividades da Marinha no ano passado. Ela estará a bordo do NA Pará novamente no final de agosto. “No ano passado, no primeiro dia, fiz mais de 50 atendimentos e logo percebi que seria uma experiência única porque, às vezes, somos a esperança para estas pessoas. Pelas dificuldades de acesso à médicos e exames, cada consulta se torna mais abrangente e toda orientação que podemos dar a estes pais - sobre vacinas, cuidados e o que fazer diante de cada situação - ganha uma grande importância para essas famílias”, contou.

“Esta é uma experiência que nos engrandece como profissional e como pessoa e que me deu vivências que eu nem poderia imaginar. Por isso, este ano, estou voltando”, completou. Outra missão para oferta de atendimentos médicos também deve ser beneficiada por este acordo entre Marinha e UFPA e deve ser realizada em dezembro deste ano.

O Capitão de Mar-e-Guerra Ondiara Barbosa, comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, explica que o objetivo da parceria com a UFPA é de difusão do conhecimento técnico-cintífico e tem como parcerias o Instituto de Tecnologia, que atua na preparação dos navios, e o Instituto de Ciências Médicas, libera profissionais de saúde para a operação.

"Sem dúvida alguma, tanto a marinha como a UFPA vão sair ganhando com o acordo, mas quem vai ganhar mais será a população braileira, em especial, a do Pará. No mês de agosto e setembro vamos ter a terceira operação cívico-social da Marinha Mercante na região. Vamos atender na parte médica e odontológica”, destaca o comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte.

Serviço:

Missão de atendimento Médico no Marajó

Parceria da UFPA com a Marinha do Brasil

De 26/08 a 05/09 nas cidades de Breves, Oeiras do Pará e Curralinho