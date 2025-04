Marinha divulga atualização de cartas náuticas para segurança no Marajó; veja quais as novidades

A Marinha do Brasil anunciou a publicação de quatro novas cartas náuticas atualizadas para a região dos Estreitos, localizada no arquipélago do Marajó. A área é considerada estratégica para a navegação na Amazônia. O novo material traz informações essenciais para a segurança da navegação, incluindo detalhes sobre profundidades, obstáculos submersos, faróis, boias e outros auxílios à navegação.

Segundo a Marinha, as novas cartas fazem parte do 3º Plano Cartográfico Náutico Brasileiro, que atualizará as cartas da região, e foram elaboradas pelo Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4). Entre as atualizações, destaca-se a inclusão da primeira Carta de Navegação Eletrônica da região, um avanço significativo para a modernização dos mapas náuticos.

A região do Marajó desempenha papel crucial no transporte fluvial de cargas para o Arco Norte e passageiros no norte do Brasil, especialmente no trecho que liga o Rio Pará ao Rio Amazonas. Com a disponibilização das novas cartas, os navegantes da área agora contam com ferramentas mais seguras, modernas e digitais para planejar rotas e evitar perigos durante a navegação.

Para a atualização do 3º Plano Cartográfico Náutico Brasileiro, está prevista a publicação de outras sete cartas para a região, ampliando ainda mais a segurança e a eficiência do transporte fluvial na Amazônia.

Confira as cartas publicadas pelo CHN-4 para Região dos Estreitos: