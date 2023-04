​Marabá recebe 1° Centro de Comando e Controle

Em alusão aos 110 anos de emancipação política do município de Marabá, no sudeste do estado, o Governo do Estado entregou, nesta terça-feira (04), o 1º Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) e o novo Núcleo Integrado de Operações (Niop), localizado na rodovia BR-230 (Transamazônica), no KM-04, na área do complexo do Batalhão Tocantins. O governador Helder Barbalho também entregou o benefício do Programa Recomeçar para 250 famílias em situação de vulnerabilidade social, em função da situação de emergência ocasi​​onada pelas fortes chuvas e aumento do nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas, que causaram deslizamentos, inundações e alagamentos.

De acordo com o governador, o Centro e o Núcleo são importantes ferramentas de integração, que permitem aos agentes de segurança pública atuar de forma preventiva e repressiva. “Vinte órgãos estaduais, municipais e federais poderão estar juntos para alinhamento de decisões e ações, e também para o monitoramento 24h em tempo real das imagens de 65 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Marabá, inclusive com identificação de placas de veículos que possam ter sido roubados ou furtados, e também com reconhecimento facial. A equipe identifica a anormalidade, aciona a viatura mais próxima do local e a ocorrência é atendida imediatamente”, destacou o governador.

O novo espaço, onde antes funcionava o Niop Marabá, foi totalmente reconstruído, e agora, dispõe de instalações mais amplas e adequadas para reunir e integrar os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, e ainda agências municipais e federais, para articulação e monitoramento de atividades de segurança em grandes eventos, como eleições municipais e majoritárias e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A estrutura abriga o novo Núcleo Integrado de Operações (Niop), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Centro Integrado de Operações, que atua no atendimento e despacho de chamadas de urgência e emergência feitas pelos números 190 e 193. O número de cabines para os responsáveis pelo repasse das ocorrências às equipes das viaturas que estão nas ruas foi ampliado de oito para 20. Também aumentou o número de despachantes, para agilizar ainda mais o atendimento de ocorrências.

A implantação do CICCR e a adequação do Niop representa a expansão das estratégias de integração entre os órgãos em todas as regiões, destacou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.