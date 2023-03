Marabá comemora emancipação com programação esportiva

Os 110 anos de emancipação de Marabá, no sudeste do Estado, celebrado no próximo mês de abril, vai contar com uma vasta programação esportiva na competição batizada de Taça Cidade de Marabá. Esta é a segunda edição do evento promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e este ano tem como objetivo contribuir para o fortalecimento de esportes considerados menos convencionais. Assim, a expectativa da organização é de que as disputas de skate, mountain bike, ginástica artística, crossfit e tênis de mesa devam esquentar a programação, com competições todos os finais de semana do mês.

“Nós buscamos contemplar atividades desportivas que não têm um campeonato marabaense organizado pela secretaria. Quisemos dar suporte a essas modalidades que atraem público e muitas vezes não são contempladas no cronograma ao longo do ano. Sair do usual”, explica Thyago Ferraz, titular da Semel, ressaltando eu competições mais populares, como futebol, vôlei e handebol, serão contempladas ao longo do ano, com o seu respectivo campeonato.

No dia 5 de abril, data do aniversário da cidade, as competições serão abertas com o evento de mountain bike, que acontecerá na estrada do Geladinho, no núcleo São Félix. Com um trajeto de 20 quilômetros, o evento será dividido em três categorias: iniciante, elite e veterano, esta última será dedicada a competidores com idade acima de 50 anos.

Já no final de semana dos dias 8 e 9 de abril, na Praça da Folha 16, na Nova Marabá, será a vez da Taça Cidade de Skate. O evento realizado em parceria com a Associação Marabaense de Skate (Amask) e faz parte do Circuito Marabaense de Skate, com o nome de Marabá Birthday. “Esse evento Taça Cidade é muito bem visto dentro do Estado. Ano passado, conseguimos trazer uma etapa norte do circuito brasileiro para cá. Um evento dentro do calendário nacional do skate”, comenta Wecslei Clemente, presidente da Amask. No mesmo final de semana, uma competição de crossfit, realizada em parceria com a Ducks Crossfit, também deve atrair os apaixonados pela modalidade. A disputa será realizada no Box Gol e na Ducks Crossfit.

No final de semana seguinte, nos dias 15 e 16, acontecerá a competição de ginástica artística, que ainda não tem um local definido para realização. “Será na escola Ida Valmont ou no Ginásio Osorinho”, adianta Thyago.

No domingo, dia 23 abril, será a vez da 2º Corrida Taça Cidade. Serão oferecidas 500 inscrições para competidores de todas as idade e categorias e o percurso será de 10 quilômetros, com saída do mirante do Encontro dos Rios, no Bairro Francisco Coelho. Já a competição de Tênis de Mesa será realizada em parceria com a Associação Marabaense de Mesatenistas (AMM) e deve ocorrer no Ginásio do Dequinha, Bairro Laranjeiras.

“Alguns detalhes ainda estão sendo definidos, como o processo de inscrição para cada competição, mas, em breve, divulgaremos novas informações. O que nós esperamos é que essa seja uma bonita festa, porque a cidade merece, e que a comunidade prestigie as competições”, conclui o secretário.