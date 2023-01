Marabá: aplicativo agiliza serviços para aposentados e beneficiários da Previdência Social; veja

Os cerca de 1.200 aposentados e beneficiários atendidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Marabá (Ipasemar) a partir de agora vão poder contar com a ajuda da tecnologia para a realização de diversos serviços. O recém-lançado aplicativo Meu RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) é a ferramenta que pretende agilizar atendimentos por meio do smartphone.

Wesley dos Santos, que é técnico previdenciário do Ipasemar, explica que o instituto tem um sistema com o cadastro de todos os servidores e uma das funções do sistema é o aplicativo. A ideia surgiu a partir de sugestão da empresa responsável pelo sistema em adicionar o Ipasemar a essa plataforma já existente, que reúne outros institutos de previdência do país. “O aplicativo surgiu da necessidade dos nossos segurados, aposentados e pensionistas terem maior facilidade em conseguir documentos considerados simples, como contracheque, comprovante de rendimentos”, conta. Para ele, um dos maiores ganhos que o aplicativo trouxe para o trabalho do órgão é a área destinada ao recadastramento de beneficiários. “Essa parte é o carro-chefe e vai muito sobre uma das nossas maiores dificuldades, porque temos alguns segurados que são de fora da cidade de Marabá e tinham alguma dificuldade em vir ao Instituto fazer esse recadastramento”, explica o técnico previdenciário. Uma das etapas necessárias para realizar o recadastramento é a prova de vida. Nesta fase, também por meio do aplicativo, tudo ficou mais fácil. Com a captura de imagem disponível no sistema, basta uma foto para que a demanda seja suprida.

Para ter acesso ao aplicativo, o aposentado ou pensionista pode baixar por meio das lojas virtuais de aplicativos presentes nos sistemas Android e IOS dos principais modelos de smartphones. Após download do aplicativo no celular, o usuário terá a opção de escolher o Estado, a cidade e o sistema previdenciário. No caso de Marabá, os aposentados e pensionistas devem escolher a opção Ipasemar. Depois dessa essa etapa, se o beneficiário já tiver cadastro junto ao portal do segurado no site do Instituto poderá utilizar o mesmo login que é o CPF do titular e a senha utilizada no portal.

Há ainda a opção de recuperar senha para quem tiver esquecido e se não for cadastrado há a opção de fazer o cadastro com os dados pessoais solicitados. Os aposentados e pensionistas atendidos pelo Ipasemar, além do recadastramento, terão acesso aos contracheques, comprovante de rendimentos para declaração do imposto de renda e outros. Para os servidores que ainda estão na ativa, há funcionalidades do aplicativo que são específicas, como atualização dos dados cadastrais, acompanhamento de tramitação de processos junto ao Instituto e cálculo para saber o tempo restante para solicitar aposentadoria, por exemplo.

De acordo com Nilvana Ximenes, diretora-presidente do Ipasemar, o aplicativo é importante porque, por meio dele, o Instituto cumpre com determinações legais do Tribunal de Contas e da Secretaria de Previdência, que dispõe sobre a realização dos recadastramentos. Com essas informações, o Ipasemar tem maior controle sobre os valores arrecadados em caixa para garantir os benefícios presentes e futuros.