Manifestantes voltam a interditar rodovias federais no Pará; veja quais pontos de bloqueio

Duas rodovias federais são alvos de interdições no Pará, na manhã deste sábado (19). O quilômetro 407 da BR-163, em Morais de Almeida, distrito de Itaituba, tem o fluxo totalmente interrompido, enquanto no km 575 da mesma rodovia, em Caracol, distrito de Trairão, e no km 340 da BR-155, em Marabá, o bloqueio é parcial. Já o km 314 da BR-163, em Novo Progresso, que tinha interdição total no início da manhã de hoje, foi liberado, segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 11h45.

O movimento é de pessoas contrárias ao resultado das eleições presidenciais, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Em ambas as cidades, o candidato do PL, Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição, saiu à frente, com 62,45% contra 37,55% de Lula, em Itaituba; 53,99% a 46,01% em Marabá; 68,07% a 31,93% em Trairão; e 82,92% diante de 17,08% do candidato do PT, no caso de Novo Progresso.

De acordo com informações confirmadas pela PRF, no km 314 da BR-163, em Novo Progresso, a interdição começou ainda na noite de ontem (18). Manifestantes utilizaram terra para fechar a via, que teve fluxo liberado, segundo o último boletim do órgão.

Desde o último dia 8 de novembro, a PRF não registrava interdições nas rodovias federais do Pará causada por manifestantes apoiadores do presidente Bolsonaro. Segundo a assessoria nacional do órgão, há outros 16 pontos de bloqueio em todo o país.