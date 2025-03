Mais Médicos: Pará ganha 53 novos profissionais a partir de abril

O estado do Pará vai ampliar a atenção primária à saúde com a chegada de 53 novos médicos formados no exterior pelo programa Mais Médicos. Esses profissionais, que estão concluindo o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), começam a atuar a partir de abril e serão distribuídos em 27 municípios e três Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), fortalecendo o atendimento em regiões de maior vulnerabilidade.

Atualmente, o Pará conta com 1.642 vagas ativas no programa, das quais 1.377 estão ocupadas e 61 em processo de preenchimento. Os profissionais estão distribuídos entre os 142 municípios do estado, alcançando aproximadamente 3,6 milhões de pessoas.

O foco na assistência às regiões mais necessitadas é evidente: 695 médicos estão fixados em áreas de muito alta vulnerabilidade, enquanto outros 324 atuam em locais de alta vulnerabilidade.

Novo edital do Mais Médicos

Em março de 2025, o Ministério da Saúde lançou um novo edital do Mais Médicos, contemplando o Pará com 169 novas vagas dentro das 2.279 oportunidades oferecidas em todo o país. Os profissionais atuarão em equipes de Saúde da Família, garantindo um atendimento qualificado e direcionamento adequado para especialistas.

Como os municípios podem aderir ao programa

Os gestores municipais interessados em aderir ao programa devem se inscrever até 24 de março pelo sistema e-Gestor. O resultado do edital será divulgado em 8 de abril. No Pará, 76 municípios receberão médicos de forma imediata, enquanto 67 ficarão em cadastro reserva.

Impacto nacional do Mais Médicos

O programa Mais Médicos teve um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2022, havia 13,1 mil profissionais em atividade, número que dobrou para 26 mil médicos atualmente, beneficiando mais de 66 milhões de pessoas em todo o Brasil.