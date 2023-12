Mais de mil agentes reforçam a segurança pública durante a virada de ano no Pará

Mais de mil agentes vão reforçar a segunda fase da operação "Festas Seguras" nas ações ostensivas e no atendimento nas unidades policiais, nos balneários e localidades mais procuradas pelos paraenses e turistas nesta época do ano. O trabalho é feito em conjunto com órgãos do Sistema de Segurança Estaduais e municipais, para garantir uma virada de ano tranquila e segura no Estado.

Segundo o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, todas as ações desenvolvidas pelas equipes de segurança fazem parte das estratégias definidas por meio da operação "Festas Seguras", deflagrada no dia 1º de dezembro. As ações incluem o monitoramento das vias por meio de câmeras, rondas policiais ostensivas e preventivas nas principais estradas de acesso aos municípios e reforço nas unidades policiais a fim de evitar ações criminosas.

"A operação 'Festas Seguras' segue na sua segunda fase, e tem como principal objetivo resguardar a população que procura as principais cidades do Estado para aproveitar as festas de final de ano, junto aos seus familiares, amigos e ter um tempo de lazer. Para isso, nossas equipes estão deslocadas para reforçar o efetivo no interior do Estado, garantindo o reforço das unidades policiais e nas ações ostensivas durante o período onde o fluxo de turistas é mais intenso e a necessidade em garantir a segurança de todos se faz presente, para que todos possam aproveitar a virada do ano de forma tranquila e com a paz social, sabendo que os agentes de segurança estão aptos e de prontidão diante de qualquer necessidade", ressaltou Ualame Machado.

Centro Integrado de Comando e Controle - Salinópolis

No município de Salinópolis, na região do salgado, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) está instalado na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia, onde é realizado o monitoramento de mais de 30 câmeras instaladas na área urbana do município, pelas equipes do Ciop, além do atendimento por meio do 190, em casos de emergência. No local, são realizados também, diariamente, o briffieng de alinhamento das ações integradas desenvolvidas pelos órgãos, além de manter uma viatura e equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar em caso de algum atendimento na área.

"Nossas câmeras de videomonitoramento estão espalhadas e monitoradas 24 horas pelos agentes que auxiliam as equipes que estão nas rondas das vias e praias, a fim de evitar que ações delituosas possam vir a ocorrer e com isso proporcionar um final de ano mais seguro a todos", pontuou o titular da Segup.

Ordenamento do fluxo de pedestres e veículos na praia do Atalaia

Para organizar o tráfego de veículos e pessoas na faixa de areia da praia do Atalaia, as bandeirolas foram instaladas nos trechos dos principais acessos à praia, e diariamente ajustadas de acordo com os horários de maré alta e baixa-mar nas placas informativas.

CICC Móvel em Bragança

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel segue instalado na Orla de Bragança, para garantir o monitoramento, segurança e tranquilidade em razão das festas de final de ano, que vão reunir famílias em comemoração na orla.

No município, 13 câmeras de videomonitoramento estão instaladas em pontos estratégicos e são monitoradas em tempo real pelas forças de segurança que atuam no CICC móvel. Bragança também recebeu reforço de equipes da Polícia Civil que atendem às ocorrências e atuam em conjunto com a Polícia Militar no policiamento ostensivo e rondas preventivas, e ainda com o Corpo de Bombeiros Militar para atendimentos pré-hospitalares, principalmente na praia de Ajuruteua.

Região Metropolitana de Belém

Na RMB, as ações de policiamento seguem sendo reforçadas para que aqueles que vão permanecer na capital também possam ter uma virada de ano mais segura. A exemplo das ações desenvolvidas na RMB, está a Operação Polícia Mais Forte, que reforça a ostensividade com equipes em pontos estratégicos, com objetivo de manter a ordem e a segurança.

Com um dos destinos mais procurados nesta época do ano, na ilha de Mosqueiro, Distrito de Belém, equipes de Policiais Civis reforçam o atendimento na Delegacia local, para agilizar o atendimento à população. E de forma integrada, os agentes realizam ações como a "Tolerância Zero" com atividades de fiscalização, rondas policiais ostensivas e preventivas, em pontos estratégicos das vias e praias, bares, restaurantes e casas noturnas.

Operação Festas Seguras

Mais de 4.500 mil agentes de segurança reforçam as ações em todo o estado, dentre eles mais de 2 mil estão atuando no interior do Pará, cerca de 2 mil viaturas, e 50 embarcações e aeronaves, além da cavalaria atuarão nas vias, estradas e rios, durante todo o período da operação que seguirá até 8 de janeiro de 2024.

Integração

A operação integra os órgãos que compõem o Sistema de Segurança pública do Estado, sendo: as Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração penitenciária (SEAP), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e também os órgãos municipais de segurança como as Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).