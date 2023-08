Maior evento científico da América Latina discutirá realidade amazônica na UFPA, em Belém

Na manhã desta quarta-feira (23), a Universidade Federal do Pará (UFPA) realizou a sessão de lançamento da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será sediada pela terceira vez na UFPA, em Belém, de 7 a 13 julho de 2024. O encontro é considerado o maior evento científico da América Latina. Antes da cerimônia de divulgação, ocorreu uma coletiva de imprensa, que contou com a participação do reitor Emmanuel Zagury Tourinho, do presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, e da secretária-geral da SBPC, Cláudia Linhares Sales.

Além das datas da 76ª Reunião Anual da SBPC, durante a coletiva de imprensa também foi divulgado o tema do evento deste ano: “Ciência para um futuro sustentável e inclusivo - por um novo contrato social com a natureza”. Para o reitor Emmanuel Zagury Tourinho, o encontro será uma oportunidade para discutir a realidade amazônica e a intervenção da comunidade científica em 2025, na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá na capital paraense.

A sessão de lançamento do evento contou com a participação de quatro pesquisadores da UFPA na apresentação do painel “Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo” (Ivan Duarte/O Liberal)

“A sociedade precisa participar desse debate, conhecer o que é a ciência e as respostas que ela tem a oferecer para os problemas da nossa sociedade. Portanto, a reunião anual é um evento aberto, não é só para cientistas, mas para todas as pessoas interessadas em conhecer o que se faz em ciências em todas as áreas. E há uma mostra de ciências especialmente dirigida para crianças e adolescentes, jovens dos ensinos fundamental e médio. Então, é muito importante que as escolas façam um trabalho de mobilização para trazerem os seus alunos aos campus da universidade. Isso, muitas vezes, funciona para despertar vocações”, comentou Emmanuel Zagury Tourinho.

Ter uma universidade amazônida como sede da Reunião Anual da SBPC é importante, destaca Renato Janine Ribeiro, presidente da entidade, pois a Amazônia representa para o mundo o símbolo da sustentabilidade: “É praticamente o símbolo da relação do ser humano com a natureza. E essa relação pode permitir grandes avanços para a humanidade com a descoberta de propriedades terapêuticas ou cosméticas, de várias ordens, na vasta biodiversidade amazônica. Fora isso, é essencial considerar, que toda essa biodiversidade foi preservada graças ao trabalho das populações amazônidas, ao longo dos séculos e talvez dos milênios”.

O evento de lançamento foi aberto para toda a comunidade no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes (Ivan Duarte/O Liberal)

Depois da coletiva, a sessão de lançamento do evento ocorreu no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes com a apresentação do painel “Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo”, que além de Tourinho, Ribeiro e Sales contou com a participação de quatro pesquisadores da UFPA. O professor Everaldo Barreiros de Souza tratou o tema “Floresta Amazônica e Mudanças Climáticas”; o professor Nils Edvin Asp Neto proferiu a palestra “Exploração de Recursos Naturais e Conservação do Bioma Amazônico; a professora Edna Castro, abordou o assunto “Transformação no Território, Conflitos e Perspectiva Política de Povos Amazônicos; e o professor Antônio Gomes Moreira Maués falou sobre “Direitos Humanos na Amazônia”.

A escolha da UFPA para sediar a SBPC 2024 ocorreu em reunião do Conselho da Sociedade Científica, com aprovação unânime dos seus membros. A Instituição já recebeu o evento em outras duas ocasiões: em 1983, com as atividades ocorrendo no Campus Guamá; e, em 2007, com a concentração das atividades no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Em 2024, o evento novamente ocupará os espaços do campus, às margens do rio Guamá.

Participantes da coletiva de imprensa: Emmanuel Zagury Tourinho (reitor da UFPA), Renato Janine Ribeiro (presidente da SBPC) e Cláudia Linhares Sales (secretária-geral da SBPC) (Ivan Duarte / O Liberal)

Sobre a SBPC

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma entidade civil, sem fins lucrativos, voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde sua fundação, em 1948, a SBPC exerce um papel fundamental na promoção e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia, bem como na difusão e popularização da ciência no país.