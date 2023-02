Mães de Barcarena na luta pelos direitos das pessoas com autismo

Criar um mundo mais inclusivo, mais tolerante, menos indiferente e menos violento é a missão da Associação de Apoio e Orientação Aos Pais de Autistas – GAOPA, além disso, ser referência como associação sem fins lucrativos na defesa dos direitos de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista – TEA e com isso divulgar para a comunidade, todo o conhecimento sobre o TEA. Em 2008 um grupo de pais autistas do município de Barcarena decidiram se unir em busca de direitos para seus filhos, foi assim que surgiu o Gaopa.

No ano de 2013 em uma caminhada a favor de políticas públicas para o autismo, o Gaopa entregou uma Carta Aberta com mil e quinhentas assinaturas para vereadores da Câmara Municipal, na tentativa de apoio dos legislativos a favor da causa. Uma das reinvindicações era a contratação de um neuropediatra, atendimento fundamental para um diagnóstico precoce.

O resultado foi positivo, hoje as pessoas com Tea tem atendimento duas vezes por semana no Centro de Reabilitação. Depois de muitos encontros, caminhadas, rodas de conversas, as mães decidiram se organizar burocraticamente.

Em 2014 a entidade foi formalizada com cnpj e as mães não pararam por ai, conquistaram também o reconhecimento de entidade de Utilidade Pública Municipal e em seguida de Utilidade Pública Estadual, dois importantíssimos reconhecimentos para conquistas de recursos por meio de projetos. Os diretores do Gaopa participam de muitos eventos tanto no município como na capital Belém divulgando as ações do movimento. A programação vai de palestras em escolas a roda de conversas em instituições comunitárias, públicas e privadas.

“Não é fácil aceitar que seu filho é diferente das outras crianças, não é fácil ver as pessoas olhando diferente para seu filho, não é fácil a rotina de atendimentos, nada é fácil, mas o que realmente é cruel é não ter apoio, empatia, direitos” o desabafo é de Alcilene Ferreira, presidente do Gaopa.

Ela segue dizendo que “decidimos eu e outras mães, não ter pena de nós mesmas e de nossos filhos, decidimos pedir ajuda para o direito deles como cidadãos e fomos

pra luta. Graças a Deus, aos nossos esforços e parcerias conquistamos muita coisa”.

Serviço

A Associação de Apoio Aos Pais de Autistas é localizada na Rua Sebastião de Oliveira, 175, entre as travessas Frederico Vasconcelos e Jaime Dias, no Bairro Centro, em Barcarena Sede. O atendimento é somente aos sábados de 9h as 12h. O agendamento deve ser feito no número de celular: (91) 99261 8631.

Os servidos realizados são: Cadastro para a carteira CPTEA, atendimento com assistente social para orientações sobre programas sociais e BPC, orientações sobre locais que realizam atendimento terapêutico (público e particular), acolhimento as famílias que estão descobrindo o autismo e inscrição de associados.