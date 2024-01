Listão Uepa 2024: Helder parabeniza os aprovados na Universidade

O governador Helder Barbalho publicou nesta sexta-feira (26), após sair o resultado do listão da Universidade Federal do Pará (Uepa), um vídeo parabenizando os aprovados na Universidade pela conquista.

VEJA MAIS

Com mais de 60 mil inscritos no Prosel deste ano, os candidatos disputaram 3.586 vagas. "Meus parabéns a todos os aprovados no vestibular da Uepa. Você venceu!", diz o governador, diretamente do município de Xinguara, onde entregou uma obra nesta semana. "Que você possa ter muito sucesso daqui pra frente nessa nova etapa da tua vida", desejou.

Além de parabenizar os calouros, Helder também incentivou quem não conseguiu a aprovação. "Aqueles que não passaram, não desistam do sonho, continue estudando. Vai chegar a tua vez e conte com a gente para fortalecer cada vez mais", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)