Listão da Uepa 2023: familiares e estudantes esperam ansiosos pelo resultado na universidade

A divulgação do listão do Processo Seletivo 2023 (Prosel 2023) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) está prevista para às 10h. deste sábado (18). Familiares e estudantes já esperam pelo resultado na porta do campus da universidade, no bairro do Telégrafo. Quem está na expectativa pelo listão é Simone Silva, de 46 anos, mãe de um candidato que almeja cursar Pedagogia na instituição. Ela e a filho estão desde às 9h no local. A opção de vir pra Uepa foi para acalmar a ansiedade.

"Minha expectativa é que ele [o flho que concorre à vaga] passe. A minha ansiedade é grande. Se ele não ver o resultado na hora, ele não vai sossegar. A preparação dele foi muito difícil, com crise, sem crise, mas ele conseguiu estudar", disse emocionada.

Laysa Belo Neto, de 17 anos, que pretenda cursar Ciências Biológicas também estava de prontidão na porta da universidade para aguardar o listão. Ela conta que a decisão de ir para o local, apesar da expectativa, foi bastante difícil. "Eu com medo, fiquei ansiosidade. A expectativa é muito grande, mas a gente fica com medo do resultado", diz. "Tô esperançosa. Foi bem difícil, muitos problemas aconteceram, até por questão de saúde, mas eu consegui lidar", relatou ela sobre a preparação.