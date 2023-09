Juruti registra aumento de incêndio florestais e está em alerta

Juruti, no oeste do Pará, enfrenta uma crescente preocupação devido ao aumento alarmante das ocorrências de incêndios florestais, causados em grande parte pelo clima árido e o prolongado período de seca do verão amazônico. A Brigada de Bombeiros Civis na região está monitorando e combatendo os incêndios que já somam 47 ocorrências em 2023, sendo 19 em agosto e 16 em setembro.

VEJA MAIS

Essa crescente incidência de incêndios não se limita apenas a áreas urbanas, com vastas extensões florestais também correndo riscos. Os locais mais vulneráveis incluem áreas próximas às rodovias, ferrovias e aquelas onde moradores estão envolvidos em atividades agrícolas e de roçagem.

A Brigada de Bombeiros Civis em Juruti não se limita apenas a responder a chamadas de emergência, mas também concentra seus esforços em educação e sensibilização da comunidade, incluindo o monitoramento constante de áreas com alto risco de incêndio.

Pedro Pereira, Coordenador da Brigada de Bombeiros Civis em Juruti, destaca a importância desse trabalho preventivo: "Devido às ocorrências anuais, mantemos um histórico de áreas críticas, orientando nossa atuação. Ao inspecionar esses locais regularmente, nossa equipe de bombeiros civis tem como objetivo identificar e combater focos iniciais de incêndio para evitar sua propagação."

Muitos desses incêndios são causados pela ação humana, muitas vezes relacionada a atividades econômicas, como preparação de terreno para plantio e manejo de pastagens. Os agentes alertam que muitas dessas situações podem ser evitadas com a adoção de práticas mais seguras e conscientização da comunidade.

Juruti, com cerca de 60 mil habitantes, não conta com uma unidade de Bombeiros Militares em sua proximidade. A unidade mais próxima encontra-se em Santarém, a mais de 200 km de distância, tornando essencial a atuação dos bombeiros civis em instalações privadas, como portos e minas, e nas remotas áreas onde a Alcoa, que atua com mineração de bauxita no local.

Além de sua função de combater incêndios e prestar socorro em emergências, os bombeiros civis desempenham um papel social crucial, compartilhando informações e contribuindo para mitigar os danos à comunidade. A brigada, composta por apenas 24 membros, diz sempre estar de prontidão para atender chamados que vão desde combate a incêndios em residências até incêndios florestais e acidentes.

O coordenador da Brigada destaca: "Nossa Brigada de Emergência é composta por bombeiros civis e brigadistas de incêndio espalhados pela planta da Alcoa em Juruti, tanto na mina quanto no porto. São profissionais capacitados para atuar nas áreas em que estão alocados, com equipamentos de combate a incêndio disponíveis, não apenas para as operações da Alcoa, mas também para auxiliar em ocorrências fora da empresa", diz.

Para evitar queimadas

Nunca queime o lixo doméstico e/ou entulhos e folhas secas. Um pequeno foco pode se alastrar e afetar áreas extensas.

Mantenha os terrenos sempre limpos, não deixe a vegetação crescer sem controle.

Não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas ou garrafas nos acostamentos de rodovias ou região de matas pois eles facilitam o início de incêndio.

Evite queimar pastagens ou áreas de plantação: procure alternativas sustentáveis e não esqueça de fazer a manutenção dos aceiros.