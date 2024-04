Judiciário paraense abre inscrições para casamento comunitário para moradores de Vigia e Redenção

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) abriu as inscrições para casamentos comunitários nas cidades de Vigia de Nazaré e Redenção, municípios do interior do estado. Aqueles que tiverem o interesse em participar, devem atender alguns requisitos como ser morador das regiões citadas, bem como, precisam levar duas testemunhas para o dia da união.

Para os moradores da cidade de Vigia de Nazaré, a celebração ocorrerá no dia 20 de abril e as inscrições estão sendo realizadas no Cartório do 1° Ofício de Vigia. Os inscritos também deverão participar de um curso que será realizado nos dias 18 e 19 de abril,sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar e os desafios da vida conjugal. O curso é totalmente gratuito e condição para participar do casamento coletivo.

Os documentos necessários para a habilitação do casamento são: certidão de registro civil, cópia frente e verso de documento de identificação e também do CPF e cópia do comprovante de residência.

Nos casos dos interessados que residam em Redenção, as inscrições podem ser realizadas até 12 de abril através de um formulário on-line. A cerimônia acontece na manhã do dia 31 de maio de 2024.

Em data e local a ser informada posteriormente, os interessados deverão apresentar os documentos exigidos (original e cópia), bem como comprovante de cadastro em programas de auxílio do Governo, Estadual ou Municipal ou ainda inscrição na tarifa social além dos documentos exigidos de duas testemunhas maiores de 18 anos.

Após análise dos documentos, será encaminhado por e-mail as informações contendo a data, hora e local para assinatura da habilitação ao casamento e entrega dos documentos originais solicitados.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)