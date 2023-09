Jovem aprendiz pode ser a porta para o primeiro emprego

Estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese/PA, aponta que no primeiro semestre de 2023 houve crescimento na contratação formal de jovens aprendizes no Pará. Entre os meses de janeiro e junho, o Estado registrou a contratação de aproximadamente 6 mil jovens, cerca de 12% a mais que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando foram contratados 5.384 jovens aprendizes.

João Victor Muniz Gomes, de 19 anos, faz parte dessa estatística. Ele foi contratado em fevereiro como jovem aprendiz na TV Liberal Castanhal e passa quatro horas do seu dia, aprendendo um pouco da rotina administrativa da emissora, filiada da Rede Globo.

“Eu nunca tinha trabalhado antes. Fiquei sabendo da oportunidade no grupo do whatsapp da escola e vim participar de seletiva e passei. Estou gostando muito dessa oportunidade e penso agora em estudar administração de empresas”, disse o jovem aprendiz.

A analista administrativa da emissora, Cristina Pinheiro Duarte, explica que um dos requisitos básicos para fazer parte do programa Jovem aprendiz é nunca ter trabalhado antes.

“É uma forma de incentivar o primeiro contato de emprego e em empresas. Nunca ter trabalhado é um dos requisitos para ser um jovem aprendiz. É o primeiro emprego e ajuda bastante no crescimento desses jovens. Eles aprendem a falar e a se portar melhor como adultos e desenvolvimento”, explicou.

O estágio dura um ano e quem se destacar pode ter chance de ingressar na empresa. Foi assim com o jovem Moisés Costa, de 20 anos, que em 2019 foi Jovem aprendiz na emissora e estagiou no complexo da exibição.

“Ele demonstrou muito interesse e se destacou dentre os outros que também passaram por aqui. Logo que terminou o estágio, ele foi chamado para um treinamento e já foi indicado para substituir o operador que entraria de férias e assim começou a ser nosso “ferista”. Hoje ele tira as férias dos colegas do setor e tem as chances de ser inserido na empresa assim que abrir a vaga”, explicou, Paulo Neves, assistente de supervisão da TV Liberal Castanhal.

“Eu continuo aproveitando as oportunidades que surgem e gosto muito de tirar as férias dos colegas aqui da TV Liberal”, disse Moisés Costa.

Perspectivas

De acordo com as análises do Dieese, ainda no 1º semestre todos os setores econômicos de atividades no Pará contrataram formalmente jovens aprendizes, com destaque para o setor de Serviços, responsável por cerca de 33,1% das contratações, seguido pelo Comércio e a Indústria.

O estudo apresentado é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o Dieese e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda- Seaster.