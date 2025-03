Investimento do Governo do Pará garante economia e reduz em 70% a fila para implante de marcapasso

O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), referência em cardiologia no Pará, reduziu em mais de 70% a fila de espera para implantação de marcapassos, passando de 102 para apenas 25 pacientes em apenas sete meses. A conquista foi viabilizada pela adoção do credenciamento para aquisição de OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), modelo permitido pela nova Lei de Licitações n.º 14.133/21 e implementado desde junho do ano passado.

Conforme o comparativo de fevereiro de 2025 em relação a junho de 2024, essa estratégia gerou uma economia de R$ 2.804.522,50, já que anteriormente as compras eram realizadas de forma emergencial, com custos mais elevados.

A farmacêutica e coordenadora do setor de OPME do HC, Agnes Kaminosono, destacou que o credenciamento trouxe benefícios significativos. "Antes, enfrentávamos processos licitatórios fracassados ou desertos, e quando tínhamos êxito, ficávamos dependentes de um único fornecedor por 12 meses. Com o credenciamento, temos quatro fornecedores e um rodízio mensal, garantindo um fluxo contínuo de insumos e evitando a interrupção de procedimentos", explicou.

O chefe da cirurgia cardíaca do hospital, Maurício Fortuna, reforçou o impacto positivo na qualidade do atendimento. "A nova estratégia administrativa permitiu agilizar a aquisição de geradores e cabos para implante de marcapasso definitivo, insumos importados e de alto custo. Isso possibilitou o aumento no número de implantes, reduzindo a fila de espera do SUS e fortalecendo o papel do HC na alta complexidade em cardiologia", afirmou.

Um dos beneficiados pela nova gestão foi Constantino de Souza, 75 anos, que deu entrada na emergência do HC no dia 7 de fevereiro com uma arritmia grave e, em apenas três dias, passou pelo procedimento de implante do marcapasso definitivo. "Fui muito bem atendido, o procedimento foi rápido e minha recuperação também. Só tenho a agradecer à equipe médica", disse o paciente, que veio do município de Placas, a mais de 1.000 km de Belém.

Inovação

Além de otimizar a logística hospitalar, o credenciamento aumentou a previsibilidade nos custos. Diferente da licitação convencional, onde os preços podem variar, esse modelo garante valores fixos alinhados à tabela SIGTAP do SUS, evitando prejuízos financeiros e garantindo 100% de ressarcimento pelo Ministério da Saúde.

Consultas ao Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) indicam que o HC foi pioneiro na utilização do credenciamento para a compra de marcapassos, um modelo inovador que pode servir de referência para outras unidades de saúde no país.