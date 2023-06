Interrupção elétrica programada atinge 18 cidades do Pará a partir de sábado (17); confira os locais

De 17 a 23 de junho, a Equatorial Pará realizará manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de 18 municípios do Estado. O serviço, segundo a empresa, busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.



Na regional Sul, as cidades de Canaã dos Carajás, Tucuruí, Paraupebas, Novo Repartimento, Marabá e Água Azul do Norte receberão o serviço. Na regional Norte, os municípios de Belém, Marituba, Ananindeua e Santa Izabel do Pará serão contemplados. Na regional Nordeste, a manutenção preventiva ocorrerá nos municípios de Moju, Castanhal, Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Açu, São Caetano de Odivelas, Barcarena e Maracanã. Já na regional Oeste, os municípios de Oriximiná e Novo Progresso passarão pela manutenção programada.



Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.



Para a segurança de todos, a orientação da empresa é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.



Confira as datas e locais das interrupções programadas:

Município de Canaã dos Carajás, no bairro Centro: sábado, dia 17.

Horário: das 9h30 às 14h30

Avenida: Weyne Cavalcante, entre avenidas Titanio e avenida Agenor Gonçalves de Paiva.

Ruas: Lírio Branco; Verdes Mares; Jardim Florido; Uberlândia; João Pinheiro; Buriti, entre avenida Weyne Cavalcante e rua Esmeralda; Esmeralda, entre ruas Buriti e Lírio Branco; Igarapé Mirim; Buriti, entre avenida Weyne Cavalcante e rua Getúlio Vargas; Rio Amazonas; Rio São Francisco; Rio Araguaia; Rio Mirim, entre avenida Agenor Gonçalves de Paiva e rua Buriti.

Avenidas: Cassiterita, entre ruas Buriti e Lírio Branco; Agenor Gonçalves de Paiva, entre avenida Weyne Cavalcante e rua Getúlio Vargas.





Município de Tucuruí, no bairro Centro: sábado, dia 17.

Horário: das 9h05 às 12h

Travessa: 7 de Setembro, entre as ruas São Clemente e Tancredo Neves.

Ruas: 15 de Novembro, entre as ruas Primeiro de Maio e Tancredo Neves; Tancredo Neves, entre rua 15 de Novembro e travessa 2 de Abril; Primeiro de Maio, entre travessa Santo Onofre e rua 15 de Novembro; Dom Pedro I, entre as travessas Santo Onofre e 2 de Abril.

Travessa: Santo Onofre, entre as ruas Primeiro de Maio e Tancredo Neves.





Município de Belém, no bairro Val de Cans: sábado, dia 17.

Horário: das 8h15 às 14h15

Passagens: Antônio Monteiro Júnior, entre passagem Santo Amaro e rua Assembleia; São Sebastião, entre as passagens Santa Terezinha e Santos Dumont; Santa Terezinha, entre passagem São Sebastião e rua Assembleia.

Vilas: União e Esperança, ambas na passagem São Sebastião.

Rua: Assembleia, entre alameda Santos Dumont e passagem Santa Terezinha.

Alameda: Antônio Monteiro Filho, entre passagem Antônio Monteiro Júnior e rua Assembleia; toda a alameda Vitória, na passagem Santa Terezinha.





Município de Moju, no bairro Novo Horizonte: sábado, dia 17.

Horário: das 8h10 às 14h10

Ruas: Soledade, entre as ruas Salomão Cardoso e da Liberdade; Maratininga; Jutaiteua e Arauaí. Todas entre as ruas Firmino Silva Santos e da Liberdade; Firmino Silva Santos, entre as ruas Umarizal e Teófilo da Silva Santos; Vereador José Franco, Itaperuçú e Tambaia Mirim. Todas entre as ruas Piriá e Teófilo da Silva Santos.





Município de Belém, no bairro Umarizal: sábado, dia 17.

Horário: das 8h às 12h55

Avenida: Genereralíssimo Deodoro, entre as ruas: Boaventura da Silva e João Balbi.

Rua: Boa Ventura da Silva, entre tarvessa Dom Romualdo de Seixas e a avenida Alcindo Cacela.





Município de Parauapebas, no bairro Betania: domingo, dia 18.

Horário: das 9h30 às 13h

Ruas: Nova Conquista e Bartolomeu, entre avenida Nicodemas e rua Apóstolo Paulo.

Avenida: Bom Jesus, entre as ruas Nova Conquista e Bartolomeu.





Município de Belém, no bairro Campina: domingo, dia 18.

Horário: das 8h25 às 14h25

Rua: Riachuelo, entre travessa Primeiro de Março e travessa Frutuoso Guimarães; Aristides Lobo, entre travessa Padre Prudêncio e travessa Frutuoso Guimarães.

Travessas: Frutuoso Guimarães, entre ruas Riachuelo e Ó de Almeida; Padre Prudêncio, entre ruas Riachuelo e Ó de Almeida; Primeiro de Março, entre ruas Riachuelo e Aristides Lobo.





Município de Marituba, no bairro Uriboca: segunda-feira, dia 19.

Horário: das 14h10 às 15h45

Passagens: Abraão, 19 de Abril, Filadélfia e Nilo.





Município de Santa Izabel do Pará, no bairro Triângulo: terça-feira, dia 20.

Horário: das 9h40 às 14h40

Avenida: 7 de Janeiro, entre as ruas Governador Fernando Guilhon e Herculano Ferreira.

Ruas: Floriano Peixoto, entre as ruas Governador Fernando Guilhon e Herculano Ferreira; Manoel Lourenço, entre a avenida 7 de Janeiro e rua Pedro Alves; José Bonifácio.

Travessa: Coronel Sá.





Município de Castanhal, no bairro Jaderlândia: terça-feira, dia 20.

Horário: das 8h35 às 14h35

Ruas: Doutor Loureno, Francisco Alves de Melo e Doutor Adailson da Silva Rodrigues, entre as travessas José Ferreira da Paz e Raimundo Alves de Melo.

Travessas: Julio Vasconcelos; Julio Silva Sussurana; José Ferreira da Paz; Pantaleão Andrade Bonfim, entre ruas Doutor Loureno Francisco Alves de Melo e Doutor Adailson da Silva Rodrigues; Professora Mirian Connor; Ricardo Ramos Lameira, entre ruas Doutor Loureno Francisco Alves de Melo e Francisco Pereira da Silva.





Município de Novo Repartimento, no bairro Vila Nova: terça-feira, dia 20.

Horário: das 8h30 às 13h30

Ruas: Buriti, entre ruas Bacabá e da Manga; Bacabá, entre ruas Buriti e Jambo; Jambo, entre ruas Bacabá e Açaí; Açaí, entre ruas Buriti e da Vicinal.





Município de Igarapé-Açu (zona rural): terça-feira, dia 20.

Horário: das 8h30 às 14h30

Vilas: Samaúma, América, Tapiai, Nova Olinda e Porto Seguro.





Município de Marabá (zona rural): terça-feira, dia 20.

Horário: das 11h55 às 16h

Rodovias: PA-150 e transversais, da vila Sororó até o município de Eldorado dos Carajás (divisão municipal); PA-Escada Alta, PA-Piquiá.

Vicinais: Bambú, Canela, Cedrinho, Chico do Flamengo, Lajedo, PA-Lagedo II e Sapecado.

Vilas: Cedrinho, dos Maranhendes, Monte Sinai, PA-Cedrinho, Piquiá II e Sapecado.





Município de Oriximiná, no bairro São Pedro: terça-feira, dia 20.

Horário: das 10h às 13h

Travessa: Carlos Caldeirado, entre ruas Padre José Nicolino de Souza e Dom Floriano Loewenau.

Ruas: Dom Floriano Loewenau; Hilário Matos; Acioli Ramos, entre tarvessa Jonatas Pontes Athias e travessa João Estumano; Padre José Nicolino de Souza, entre travessa Carlos Caldeirado e travessa João Estumano.





Município de São Caetano de Odivelas, no bairro Santíssima Trindade Cachoeira: terça-feira, dia 20.

Horário: das 9h às 15h

Avenidas: Beira Mar e Jaques Rodrigues.

Ruas: Cachoeira, Dionisio Bentes, do Sabão, Lauro Sodré, da Luz, Novo Horizonte, Nova II, Santa Augusta e Santa Luzia.

Travessas: Cajueiro, Santa Ana, Alberto Sena Rodrigues, Anjos, Conceição, Oliveira, Nazaré, São Francisco e São Miguel.

Vilas: Maneta, Paraíso e Tucumã.







Município de Novo Repartimento, no bairro Parque Vale do Sol II: quarta-feira, dia 21.

Horário: das 8h35 às 14h35

Avenida: Brasil, entre as ruas Equador e Guiana.

Ruas: Bahamas, entre as ruas El Salvador e Marupá; Cubam, entre as ruas Costa Rica e Cedro; Cedro, entre rua Cuba e avenida Castanheira; Honduras, entre as ruas Equador e Costa Rica; Costa Rica, entre rua Bahamas e avenida Espigão; El Salvador, entre avenida Espigão e rua Jamaica; Guiana e Haiti, ambas entre avenida Brasil e rua Cuba; Nicarágua, da Avenida Brasil até o final; Costa Rica, entre rua Jamaica e Rodovia BR-230; Equador, da rua Jamaica até o final; A; Pau Brasil; Santa Maria; Flamengo.

Travessas: Jacarandá, Pinho e Acapú.





Município de Ananindeua, no bairro 40 Horas (conjunto Pindorama 2): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h40 às 14h40

Avenida: Pindorama, entre passagem Santa Terezinha e estrada da Vila Nova.

Ruas: Santa Rita, Primeira, Segunda e Terceira.





Município de Barcarena (zona rural): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h40 às 14h40

Estrada: da Alça-Viária e transversais, da rodovia PA-151 (trevo) até o município de Moju (divisão municipal).

Ramais: do Caeté, Terra Firme, Divino Espírito Santo, Assembleia de Deus, São José, Guajaraúna, Cabresto, Nossa Senhora do Carmo, do Marí, Anajateua, do Igarapé e do Juba.

Comunidades: São Sebastião, Nossa Senhora do Carmo e São João Batista.

Vilas: Jardim do Éden, Castanhalzinho e do Caeté.





Município de Moju (zona rural): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h40 às 14h40

Estrada: da Alça-Viária e transversais, do Município de Barcarena (divisão municipal) até o ramal Sabá (ponte sobre o rio Moju).

Vilas: Monte Alegre, Nossa Senhora do Carmo, África e do Caeté.

Ramais: Terra Firme, Divino Espírito Santo, do Marí, do Mário, Monte Alegre, Estirão do Mamão, Caeté Cruzeiro, Baixo Caeté, Hipólito, do Caeté, São José, do Búfalo, Rio Moju, do Sabá e Floriano Cardoso.

Comunidades: Nossa Senhora do Carmo, do Marí, Cajueiro e Samaúma.





Município de Abaetetuba (zona rural): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 8h50 às 12h50

Ramais: do Caeté, Hipólito, São José, da Assembleia, do Caeté, do Santarém e Baixo Caeté Quilombola.

Vilas: do Caeté e África.

Comunidade: São Sebastião.





Município de Oriximiná, no bairro Centro: quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h10 às 12h10

Ruas: Doutor Lauro Sodré; Pedro Oliveira; Marechal Castelo Branco, entre as travessas da Granja e Calos Calderaro.

Travessas: da Granja, João Estumano e Nossa Senhora Do Guadalupe.





Município de Ananindeua, no bairro Cidade Nova III: quarta-feira, dia 21.

Horário: das 10h às 16h

Estrada: da Providência, entre rua WE 26 e WE 35.

Ruas: WE 27, WE 28 e WE 30, entre estrada da Providência e passarela 2.





Município de Novo Progresso, no bairro Bela Vista: quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h às 12h

Ruas: Belém, Buritizal, das Castanheiras, dos Cajueiros, Guaranta, Itauba e Palmeiras.





Município de Belém, no bairro São Francisco (distrito de Mosqueiro): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 14h15 às 17h30

Ruas: Bom Futuro, Carlos Estevão, Frederico Pinto, das Orquídeas, Vitória e Nossa Senhora do Ó.

Alamedas: Bacuri, Carlos Alves, Conquista, Esperança, das Margaridas, das Rosas, São Luiz, Variante e das Violetas.







Município de Belém, no distrito de Mosqueiro (zona rural): quinta-feira, dia 22.

Horário: das 10h30 às 14h30

Ruas: Belém, Buritizal, das Castanheiras, dos Cajueiros, Guaranta, Itauba e Palmeiras.





Município de Água Azul do Norte (zona rural): sexta-feira, dia 23.

Horário: das 9h às 15h

Ramal: Jussara.

Vicinais: Flor da Mata, Mucuinho, Jussara.

Vila: Jussara.





Município de Moju (zona rural): sexta-feira, dia 23.

Horário: das 8h50 às 13h50

Ramais: da Socôco, Jambuaçu, Martinho, Primavera, São Pedro e Severo.

Vilas: Vitória de Cristo, Martinho, Deus Proverá, Serrana, Laranjal, Bom Jesus, Rei Martins. Todas na PA-252 Moju-Acará





Município de Maracanã (zona urbana): sexta-feira, dia 23.

Horário: das 9h às 10h

Ruas: Cantidio Guimarães, Fenelon Barbosa, Projetada, 15 de Novembro, 13 de Maio e Ulisses Penafort.

Travessas: Anísio Dias, Cantidio Guimarães, Cintra, Gomes, Olavo Nunes e Saturino Costa.