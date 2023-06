Igreja Cristã Maranata leva evangelização e ação social ao Marajó (PA)

Ao longo da semana passada, integrantes da Igreja Cristã Maranata (ICM) desenvolveram uma ação social nos municípios de Melgaço, Bagre e São Sebastião da Boa Vista, na região do Arquipélago do Marajó (PA). O atendimento médico e odontológico e também de evangelização foi concluído no domingo (4), e no final da manhã desta segunda-feira (5) os voluntários, de diversos estados do Brasil, retornaram a Belém, cumprindo mais de cinco horas de viagem de barco de São Sebastião da Boa Vista. A ação faz parte dos 43 anos da ICM no Pará.

O pastor João Cidade, que mora em São Paulo, atua como responsável pelo braço missionário da ICM, chamado Missão Internacional Cristã Maranata. Ele informou que a missão no Marajó contou com um grupo de voluntários que chegou em Belém em 27 de maio e, no domingo (28), iniciou a viagem para Melgaço, com dez horas de deslocamento até o município.

Desde então, essas pessoas passaram a atuar na evangelização e a prestar assistência social médico-social a pessoas de baixa renda, ncluindo a comunidade Nova Jerusalém, fora da cidade. O atendimento médico abrange os serviços de médicos, odontólogos e enfermeiros. Além dos profissionais, a ICM levou todo um material específico de farmácia para fornecimento a pacientes nas localidades mediante a prescrição médica. Os serviços tiveram o apoio na estrutura física da administração municipal.

"Formamos um grupo de 48 pessoas de vários estados do Brasil nessa ação, gente de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, do Mato Grosso. Essa foi a nona edição da missão da ICM, porque nós temos feito esse trabalho nessas comunidades, sempre atendendo essas três comunidades; nelas nós temos as nossas igrejas, e, então, é feito o atendimento e a Igreja dá continuidade à assistência espiritual", ressaltou o pastor João Cidade.

Realidade

Mais de 1.200 pessoas foram atendidas nos três municípios e mais de 2 mil medicamentos distribuídos. Também foi feito um trabalho de saúde bucal de meninos e meninas. "O foco do trabalho é a evangelização; a gente crê que o Evangelho é a ferramenta que transforma o homem, faz do homem um melhor pai, melhor filho, melhor profissional. Porém, a gente conhece a região, sabe da necessidade das pessoas, e, então, fazendo esse trabalho , procura também minimizar a carência de um profissional especializado, e todos os profissionais são voluntários investindo para estarem aqui, nesse serviço", salientou o pastor João.

A missão para o Marajó partiu da sede da ICM na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A Igreja Cristã Maranata contabiliza 55 anos no Brasil, com 43 anos de atuação no Pará e 40 anos em Belém.