Idoso quase morre após sofrer descarga elétrica de peixe poraquê; vídeo

Viralizou esta semana o vídeo de um idoso, não identificado, que por pouco não morreu ao sofrer uma descarga elétrica provocada pelo contato com o peixe popularmente conhecido como poraquê. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um pescador fisga o peixe e o idoso se aproxima para tocar nele, com o intuito de comprovar a fama do peixe-elétrico. Não há informações de onde ocorreu o acidente.

No vídeo, o idoso chega próximo do pescador e leva a mão no dorso do peixe, quando leva um choque e cai na água. Rapidamente, ele é auxiliado e consegue se soltar do peixe. A situação arranca risos de quem está filmando a cena. A mesma pessoa comenta que esse seria o segundo peixe-elétrico encontrado na região.

O poraquê é uma espécie muito comum na região amazônica e é o único peixe capaz de produzir descargas elétricas como forma de se defender de predadores e também de imobilizar outras espécies que lhe servem de alimento. A voltagem produzida por ele pode chegar a 800 volts, acender uma lâmpada e até matar um cavalo.