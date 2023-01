Iceberg do tamanho da cidade de SP se desprende da Antártica

No último domingo (22), um iceberg com mais de mil quilômetros de tamanho se desprendeu da plataforma de gelo Brunt. A geleira mede 1.550 km², um pouco mais do que a área territorial da cidade de São Paulo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital paulista tem aproximadamente 1.521 km². Com informações da CNN.

De acordo com o British Antarctic Survey (BAS), a ruptura é o segundo maior rompimento desta área nos últimos dois anos. Segundo o BAS, a “estrutura glaciológica da plataforma de gelo Brunt é complexa e o impacto dos eventos de desprendimento é imprevisível”.

“Este evento de parto era esperado e faz parte do comportamento natural da plataforma de gelo Brunt. Não está relacionado com as alterações climáticas. Nossas equipes científicas e operacionais continuam monitorando a plataforma de gelo em tempo real para garantir sua segurança”, disse o professor Dominic Hodgson, glaciologista da BAS.