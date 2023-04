​Hospital de Clínicas Gaspar Vianna entrega novo lactário a recém-nascidos

As crianças recém-nascidas agora podem contar com um novo espaço que auxilia a suprir a demanda por alimentação especial com a entrega do novo lactário na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), em Be​​lém. A nova estrutura montada no posto de coleta permitirá que mães, que ainda estão com bebês internados na UTI, continuem oferecendo o leite materno de forma segura aos seus filhos.

O local foi reformulado de acordo com as normas previstas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), que são propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e conta com novos equipamentos, como geladeiras, fogão e banho-maria, essenciais para higienização, envase (armazenamento), manipulação e distribuição do leite humano e fórmulas infantis.

A nova estrutura dispõe, também, de uma sala de ordenha, desenvolvida para que as mães façam a coleta do leite e recebam orientações sobre forma correta de armazenamento e descarte do alimento essencial para a nutrição dos pequenos pacientes.

“Foi um espaço pensado para trazer mais bem-estar para as crianças internadas na instituição, mantendo a qualidade do leite na entrega e no envase. É uma estrutura moderna, com fluxos diferenciados sobre higienização dos utensílios, o que traz mais segurança para mãe e seu bebê”, explicou Socorro Barbosa, nutricionista responsável pelo lactário.

A nutricionista detalhou o funcionamento do processo de coleta até o armazenamento adequado do leite humano. “No lactário, existem dois processos de entrada deste leite. O primeiro funciona com mães de bebês internados na UTI neo e pediátrica, que fazem a coleta do leite para oferecer aos filhos nos horários de alimentação. O segundo processo consiste na coleta domiciliar, feita por nossos profissionais uma vez por semana, em que o leite é congelado para, posteriormente, ser enviado para pasteurização, feita na Fundação Santa Casa, retornando ao HC em seguida”, explicou.

A diretora-presidente do HC, Heloisa Guimarães, ressalta a importância dos investimentos em melhorias na estrutura do hospital. “É nossa obrigação oferecer uma estrutura de qualidade aos nossos usuários. Por isso, a partir de projetos modernos desenvolvidos pelo nosso corpo técnico, conseguimos reestruturar setores do hospital de forma contínua, oferecendo qualidade e segurança ao paciente e seu acompanhante”.

Serviço:

O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, unidade de saúde do Governo do Pará, é referência nas especialidades médicas cardiologia, psiquiatria e nefrologia. A unidade está localizada na Travessa Alferes Costa, nº 2000, Bairro da Pedreira, em Belém.