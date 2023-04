Hemopa deve iniciar testes de detecção da malária, em Belém

Está previsto para finalizar nesta semana o processo de instalação e validação da nova plataforma do Laboratório NAT (Teste do Ácido Nucleico) da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Belém, conforme informou a instituição nesta quarta-feira (26). A plataforma receberá um novo kit que inclui a testagem do alvo de malária na triagem das bolsas de sangue.

O presidente do Hemopa, Paulo Bezerra, comenta que a nova implantação faz parte das estratégias de inovação que o Governo do Estado do Pará realiza, por meio do hemocentro na capital paraense. A ação visa garantir o avanço dos testes para HIV, HCV (vírus da Hepatite C), HBV (vírus da Hepatite B) e malária, novo alvo incorporado. O novo teste deve viabilizar o aumento das doações, uma vez que supera as testagens convencionais hoje utilizadas nos hemocentros em todo o país.

"As análises laboratoriais contam agora com uma estrutura de última geração, que complementa os testes sorológicos oferecidos nos hemocentros do país, ampliando a segurança transfusional para os pacientes da rede hospitalar do estado", destacou o gestor.

"Esse teste molecular utiliza uma plataforma automatizada com grande capacidade de processamento que permite analisar, ao mesmo tempo, até 552 bolsas de sangue por rotina, com alta rastreabilidade e sensibilidade para detecção desses patógenos", explicou Maurício Koury Palmeira, biomédico e coordenador de Laboratórios da Fundação Hemopa.

Avanço

Com esse kit haverá a possibilidade de doação de sangue por candidatos que antes eram inaptos temporários por terem se deslocado a municípios com alto índice parasitário para malária no Pará. "Desta forma, é possível detectar agentes patogênicos transmissíveis por transfusão sanguínea e reduzir o tempo da janela imunológica e garantindo maior segurança transfusional", concluiu Palmeira.