Greve de ônibus: rodoviários da Monte Cristo paralisam nesta segunda (27)

Nenhum ônibus da empresa rodoviária Monte Cristo, cuja garagem funciona no bairro da Pedreira, deverá circular nas primeiras horas desta segunda-feira, de vez que os rodoviários pretendem paralisar suas atividades para reivindicar o pagamento de férias e salário em atraso. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), Luciano Barros, informou neste domingo (26) que a partir das 3h30 nenhum ônibus da Monte Cristo deverá sair da garagem, e que a última paralisação dos funcionários da empresa ocorreu em janeiro último.

"Falta a empresa pagar as férias dos trabalhadores de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 e de janeiro e fevereiro em 2023, e os trabalhadores estão sem receber o salário e o tíquete-alimentação de janeiro de 2023", declarou Luciano. A Monte Cristo opera com as linhas Pedreira Lomas "A" e "B", CDP -Providência-Marex, Arsenal-Sacramenta, São Brás e Humaitá-Pedreira Nazaré e mais três linhas do município de Marituba, como disse o rodoviário.

A intenção dos do rodoviários é que a empresa os convoque para uma reunião acerca das reivindicações para negociar as pendências. Pelo menos cerca de 29 mil passageiros/dia são atendidos pela Monte Cristo, como repassou Luciano Barros.

A Redação Integrada do Grupo Liberal aguarda por um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) acerca da paralisação dos rodoviários da empresa Monte Cristo.