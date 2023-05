Governo entrega ônibus escolares e retroescavadeiras para o interior do Pará

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realizou, nesta segunda-feira (29), a entrega de ônibus escolares para 11 municípios do interior do estado. Os veículos devem reforçar o transporte de estudantes nas regiões paraenses. A entrega ocorreu em Belém e contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, da vice Hana Ghassan, de prefeitos dos municípios beneficiados, do titular da Seduc, Rossieli Soares, e da deputada federal Elcione Barbalho, autora da emenda parlamentar que garantiu a aquisição dos ônibus.

Os investimentos ultrapassaram R$ 12 milhões. "Não apenas se está proporcionando um equipamento de melhor qualidade, mas também que o município não precise alugar ou terceirizar um ônibus ou uma máquina, que diretamente chegará como um custo pesado para cada cidade”, disse o governador Helder Barbalho.

Os 11 municípios contemplados com um ônibus escolar são: Baião, Benevides, Cachoeira do Arari, Goianésia do Pará, Marapanim, Gurupá, Nova Ipixuna do Pará, Ourilândia do Norte, São João do Araguaia, Soure e Tailândia.

Máquinas

Nesta segunda (29), também foram entregues retroescavadeiras para melhorias de estradas vicinais de 17 municípios. Foram beneficiados: Barcarena, Bagre, Benevides, Bom Jesus do Tocantins, Bragança, Breves, Cachoeira do Arari, Colares, Gurupá, Marituba, Mocajuba, Moju, Quatipuru, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Santarém Novo e São João de Pirabas.

As máquinas foram adquiridas por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), a partir também de emenda parlamentar da deputada Elcione Barbalho, no valor superior a R$ 9 milhões.

Para o titular da Setran, Adler Silveira, as máquinas vão melhorar a vida de quem vive nas vicinais. "Por essas vicinais passam o escoamento da produção da agricultura familiar, passa o desenvolvimento econômico, passam nossas crianças que têm que chegar nas escolas, passam as famílias que precisam ir até os postos de saúde, ou seja, é mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para toda a população dos municípios contemplados", destaca.