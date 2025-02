Governo entrega nova escola estadual em Bragança, neste sábado

Neste sábado (1), o Governo do Pará inaugura a nova Escola Estadual Deputado André Dias, construída no município de Bragança, no nordeste do Estado. A unidade escolar foi totalmente erguida para proporcionar aos estudantes e professores um espaço moderno e acolhedor, com infraestrutura adequada para uma educação de qualidade. Com a entrega, o Estado chega à marca de 158 espaços de aprendizado entregues desde 2019.

A escola está localizada na Vila de Bacuriteua, a 7 Km de Bragança, e conta com uma infraestrutura completa, incluindo blocos pedagógicos, salas de aula, sala de leitura e interação, secretaria, direção, banheiros acessíveis, cozinha e outros espaços essenciais.

“Minha expectativa para a inauguração da nova escola está a mil, e a ansiedade só aumenta. Depois de tanto tempo esperando, finalmente vou conhecer as salas, o pátio e todos os espaços que farão parte do meu dia a dia. Será um recomeço, cheio de novas oportunidades para aprender, fazer amizades e viver experiências inesquecíveis. Imagino como serão as aulas e até os desafios que virão. Espero que seja um lugar onde eu possa me sentir bem e construir boas memórias. Mal posso esperar para esse novo capítulo começar”, conta Bianca Pereira, estudante da 3ª série do Ensino Médio.

A escola recebeu um investimento de R$ 5.624.339,11 e atenderá 326 estudantes, oferecendo Ensino Fundamental Regular, Ensino Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado nos três turnos: manhã, tarde e noite.

“As minhas expectativas enquanto gestor da escola são as melhores, porque a gente fica até emocionado em entrar neste novo prédio da nossa escola e nos deparar com essa linda estrutura. Os nossos alunos precisavam de uma espécie de orgulho, de um espaço digno e graças a Deus esse sonho se tornou realidade”, disse Manoel Zelino Damasceno, diretor da unidade.

Na Região de Integração Rio Caeté, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 154 milhões em investimentos para obras de escolas estaduais. Em Bragança, além desta unidade, outras duas escolas já foram entregues à população.

A nova estrutura visa atender às necessidades educacionais contemporâneas, criando um ambiente propício para o aprendizado dos alunos e o bem-estar dos profissionais da educação.

Prioridade

O compromisso do Governo do Pará com a educação é uma prioridade, com diversos investimentos executados nos 144 municípios. São investimentos em obras de reconstrução de unidades escolares, entregas de creches e ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores.