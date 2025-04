Governo do Pará entrega lancha e viatura rosa para reforçar segurança no Marajó

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou na manhã desta segunda-feira (22) uma lancha rápida e uma viatura rosa para os municípios de Melgaço e Portel, no Arquipélago do Marajó. Os veículos, entregues pelo governador Helder Barbalho, vão fortalecer as ações de segurança na malha fluvial e o combate à violência contra a mulher.

Com a entrega de hoje, o governo do Estado já contemplou todos os municípios do arquipélago com lancha rápida, além de reforçar na região, com a aquisição da viatura rosa, o enfrentamento aos crimes cometidos contra mulheres, por meio do Programa “Pró-Mulher Pará”.

Proteção - Em agenda de trabalho na região, o governador Helder Barbalho entregou os veículos em Portel, e ressaltou a importância dos investimentos para ampliar a segurança nos municípios marajoaras.

“Nós estamos entregando hoje uma lancha para a cidade de Melgaço, e também uma viatura da polícia ostensiva de combate aos crimes contra as mulheres, para fazer com que as mulheres de Portel possam estar protegidas, possam contar com uma ação específica e mais especializada contra qualquer tipo de violência”, informou o governador do Pará.

A viatura rosa, destinada às ações da Polícia Militar em Portel, atenderá prioritariamente casos envolvendo crimes contra mulheres. Por meio do Programa “Pró-Mulher Pará”, a vítima pode fazer a denúncia pelo canal de urgência e emergência da segurança pública, o 190, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Após a denúncia, uma viatura rosa, com equipe qualificada, é direcionada ao local indicado pela vítima, por um vizinho ou familiar que presenciou a violência. A medida garante atendimento ágil e humanizado.

“Estamos hoje entregando uma viatura rosa do 'Pró-Mulher', que atende especialmente às mulheres. É uma das nossas estratégias no combate aos crimes contra as mulheres, a exemplo do feminicídio. As mulheres de Portel, a partir de agora, contam com esse instrumento, que pode acionar a viatura rosa para que possamos atendê-las, e cada vez mais proteger as mulheres do nosso Estado”, destacou o titular da Segup, Ualame Machado.

Agilidade - A fim de aumentar a segurança na malha fluvial, Melgaço já conta com uma lancha rápida, totalmente equipada, com potência de 60hp. É equipada com sirene, giroflex, coletes salva-vidas, carreta rodoviária e kit de salvatagem náutica. A lancha, adquirida pela Segup para fortalecer as ações de segurança nos rios do Marajó, representa um investimento de R$ 75 mil.

Nos últimos seis anos, o Governo do Pará realizou importantes investimentos na segurança pública do Arquipélago do Marajó. Hoje, os 17 municípios marajoaras já estão contemplados com uma lancha rápida.

O governo investiu ainda mais de R$ 10 milhões em novas Delegacias de Polícia Civil nos municípios de Oeiras do Pará, Salvaterra, Afuá, Anajás, Santa Cruz do Arari, Curralinho e Muaná.

No Marajó também funciona a primeira Base Fluvial Integrada de Segurança Pública “Antônio Lemos”, instalada às margens do Rio Tajapuru, no município de Breves.