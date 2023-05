Em inglês, governador Helder compara lanche de rua com tacacá em Nova York: 'Haja resenha'; vídeo

Cumprindo agenda em Nova York, nos Estados Unidos, o governador Helder Barbalho publicou nas redes sociais um vídeo em que anda pelas ruas da cidade e prova um tradicional hot dog em um carrinho de rua.

O governador conversa em inglês com o atendente e compara o carrinho com as bancas de tacacá, muito comuns nas ruas do Pará. Internautas comentaram o sotaque de Helder ao falar a língua americana.

Helder conversou com o vendedor sobre o que é a iguaria paraense e falou sobre os ingredientes que fazem parte da comida. “O tacacá é um suco de mandioca, com camarão e ervas”, explicou.

O governador está em Nova York onde participa de um fórum de debates do Grupo de Líderes Empresariais, o chamado Lide Brazil Investment, nos EUA. Há seis anos, o Lide reúne empresários, autoridades públicas e investidores para gerar negócios e alavancar investimentos no Brasil.