Governador Helder Barbalho fará sobrevoo sobre as PAs 150 e 252 após rompimentos

Helder Barbalho, governador do Pará, anunciou, no final da manhã desta terça-feira (28), que irá sobrevoar as áreas das rodovias PA-252 e PA-150, que foram rompidas devido à força das chuvas que vêm caindo no estado. O anúncio foi feito momentos após o rompimento da PA-150, entre Tailândia e Goianésia do Pará. Uma carreta, carregada de soja, quase caiu na água, mas acabou tombando às margens da estrada.

"Estamos indo para pontos de estradas que, em face às fortes chuvas das últimas horas, tiveram rompimentos de estradas e que necessitam de resposta rápida para evitar isolamento de cidades e garantir a logística. Precisamos tomar medidas imediatas para garantir a trafegabilidade de áreas atingidas pelas chuvas", declarou o governador.

A PA-150 foi a segunda estrada paraense a desabar após fortes chuvas e fluxo intenso de rios em um período de 24 horas. Na manhã desta segunda-feira (27), a PA-252, entre Moju e Acará, desabou pelo mesmo motivo.