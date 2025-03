Governador Helder Barbalho é recebido com festa no barracão da Grande Rio em homenagem ao Pará

O governador Helder Barbalho (MDB), foi recebido com uma festa no barracão da Acadêmicos do Grande Rio, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, neste sábado (1º). A escola de Duque de Caxias, que irá homenagear o Pará no desfile deste ano, apresentará o enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós".

Durante a homenagem, o governador sambou em um roda com passistas, interagiu com ritmistas da bateria e beijou a bandeira do Pará. Também estavam presentes a primeira-dama Daniela Barbalho, vice-governadora Hana Ghassan Tuma e o senador Omar Aziz (PSD-AM).

“Estamos muito felizes de ver o Pará no mais alto nível, mostrando para o planeta que aqui nós somos gente, nós somos floresta, nós somos cultura e respiramos este ambiente”, afirmou Barbalho.

Cultura do Pará na Grande Rio

O enredo da Grande Rio vai celebrar as tradições culturais e a espiritualidade da Amazônia paraense, destacando as lendas, os rios e a biodiversidade única da região. A escolha dessa temática acontece em um momento estratégico, com o estado se preparando para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro, na cidade de Belém.

O samba-enredo da escola foi composto por paraenses e tem trechos que remetem às pororocas, fenômeno natural que acontece na região, além de referências à religiosidade e à cultura popular. “É o melhor samba do Rio de Janeiro e o maior samba do Brasil, produzido por paraenses”, celebrou Barbalho.

A Grande Rio vai se apresentar na Marquês de Sapucaí na terça-feira (4) de Carnaval, como a terceira escola da noite, enaltecendo a cultura da Amazônia e do Pará na avenida.