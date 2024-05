Governador Helder Barbalho e ministro Jader Filho participam de Corpus Christi em Capanema

O governador Helder Barbalho e o ministro Jader Filho marcaram presença na 48º edição da procissão sobre os tapetes de serragem coloridos no município de Capanema, nesta quinta-feira (30/05). Junto a centenas de fiéis, que celebram o Corpus Christi, as autoridades destacaram a beleza da cultura e da arte que se mantém na localidade.

“Esse é um momento muito especial da comunidade católica de Capanema e toda essa região do Caeté. Através da beleza dos tapetes que retratam as passagens bíblicas, eles embelezam as ruas manifestam e mantêm viva essa tradição. Fazem desta procissão uma das mais importantes do Pará, um patrimônio material e imaterial do nosso Estado. A população mobiliza toda a região nordeste a estar mais um ano aqui para agradecer. Como cristão, eu estou aqui para somar a comunidade de Capanema, agradecer e também confraternizar”, diz Helder Barbalho.

Para o Ministro Jader Filho, esse é um momento de união, renovação da fé e contemplação da dedicação dos fiéis, que se esforçam para realizar a celebração ano após ano.

“Esse é um dia de tradição, mas acima de tudo dia de muita fé expressada pelo povo de Capanema. Um dia pra gente refletir e ver o quão grande é essa união entre a criatividade das pessoas, que tornou a celebração uma referência pro país, reconhecida como um dos maiores corpus christi do Brasil. Mas também é o momento da gente parar, refletir, agradecer e renovar a fé. Então ficamos muito felizes por estar hoje com o povo de Capanema nessa festa tão linda. São mais de 1.300 metros de tapetes belíssimos. Fico muito orgulhoso como paraense de ver uma festa tão bela quanto essa e mais uma vez. Vou rezar, refletir e agradecer a Deus por todas as bênçãos”, declara o ministro.

