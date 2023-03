Ginásio 'Abacatão' está abandonado em Ananindeua

Ao entrarmos no espaço externo do Ginásio Almir Gabriel, popularmente conhecido como "Abacatão", a sensação é de que estamos num cenário apocalíptico, fantasmagórico, daqueles de filmes de terror. O original verde da circunferência já está mais para marrom. O lodo, a sujeira, o cheiro de urina, estão impregnados por todo lado, juntos com a sensação de insegurança. Tudo parece expulsar quem ousa caminhar pelo espaço. No interior do ginásio, a situação também é assustadora. Fica difícil saber qual a pior situação: se a do lado de dentro ou de fora. Os banheiros depredados, os sanitários entupidos com fezes que ainda são utilizados por vigilantes do local. As madeiras que compõem o piso da quadra descolando para todo lado. Nada lembra o local que já serviu de palco para grandes jogos e eventos no passado.

A reportagem de O Liberal Ananindeua recebeu denúncias de pessoas que realizam a prova prática do Detran no espaço que faz parte do ginásio. Os denunciantes afirmaram que são obrigados a utilizar os banheiros abandonados do local. Os ricos estão por todos os lados. “O que vimos ali é assustador. Pedi para ir ao banheiro, me disseram que era dentro do ginásio. Ao ir, fiquei impressionado. Estava alagado, as tomadas estavam com os fios desemcapados, fezes por todo lado, não sabia que estava desse jeito”, afirma um dos denunciantes, que preferiu não ser identificado na reportagem.

O local, que já sediou a maioria das competições esportivas do estado, hoje serve exclusivamente para as provas aplicadas pelo Detran. As paredes sujas, os refletores quebrados, a escuridão, tudo deixa claro a impossibilidade de prática de qualquer esporte no local. Diferente de 2001, quando o ginásio foi inaugurado e sediou a disputa entre a Seleção Brasileira feminina de vôlei contra Cuba, pela Copa da Amizade. Na época, o jogo teve mais de cinco mil pessoas lotando o ginásio, mas tudo isso ficou na memória do esporte paraense.

“Quando foi inaugurado, logo nos primeiros anos, foi uma coisa muito importante para todos os moradores de Ananindeua. Tinham aulas de futsal, as pessoas vinham caminhar, praticar diversos tipos de esporte. Gente de todos os bairros, o Abacatão virou uma referência, um ponto de prática de esporte, de amizade. Mas foi só nos primeiros anos, essa situação de abandono não é algo novo, a prefeitura abandonou o local há muitos anos, mas agora está cada vez pior. É ruim, principalmente para os mais jovens, muitos que estão por aí, perdidos na rua, que poderiam ser salvos por um esporte, mas nada se faz”, diz Vitória Gonçalves, moradora da Cidade Nova 6 que praticava esportes no ginásio. Hoje diz estar sedentária.

Para José Vieira Neto, presidente da Federação Paraense de Basketball, o abandono do ginásio por parte do poder público está prejudicando gerações de talentos que poderiam ajudar no desenvolvimento da modalidade no Pará. “Já fazem alguns anos que tentamos saber dessa situação. No passado tentei fazer as finais do estadual no Abacatão e disseram que estava sem condições, porque estava em manutenção, foi essa palavra que usaram. Mas essa manutenção nunca termina. Prejudica os talentos do local, as categorias de base, como vamos descobrir e treinar talentos assim?”, questiona o presidente da FPB.

“O que exigimos é uma resposta da prefeitura ou de alguém do poder público, pois somos os principais prejudicados. Aquilo é nosso, pagamos os impostos, temos o direito a espaços para prática de esporte também. Qual o motivo? É como se a prefeitura achasse que os moradores daqui não tem nenhum direito, que não precisam praticar esportes, manter a saúde. Além do ginásio, a cidade não possui mais espaços públicos em condições, nada. Somos o que pra eles?”, questiona Vitória.

A reportagem de O Liberal Ananindeua entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua, que disse "que o ginásio de esporte Dr. Almir Gabriel será totalmente revitalizado. Até o fim do mês de abril será feito um levantamento das demandas para subsidiar a licitação para a reforma".