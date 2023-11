Fundação Carlos Gomes e Instituto promovem processo seletivo para o Bacharelado em Música

O Instituto Estadual Carlos Gomes e a Fundação Carlos Gomes abriram as inscrições para o Processo Seletivo 2024 do curso de Bacharelado em Música nas habilitações, instrumento, canto, composição e arranjo e regência de bandas. Os candidatos podem se inscrever até o próximo dia 7 de dezembro, por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial: http://www.fcg.pa.gov.br.

De acordo com o edital, o candidato deve ter um endereço de e-mail do Google válido para preencher os dados e também deve anexar o DAE - Documento de Arrecadação Estadual (boleto), seguindo os procedimentos necessários para gerar o documento. O certame é voltado para os interessados que concluíram ou que concluirão o ensino médio e equivalente até o período de matrícula do Bacharelado em Música do Instituto Estadual Carlos Gomes – IECG, para o ano de 2024. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

Ao todo, o processo seletivo ofertará 40 vagas, que serão distribuídas para cada habilitação: instrumento, canto, composição e arranjo e regência de bandas. Além disso, os candidatos que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência (PCD) ou hipossuficiência econômica podem garantir isenção de taxa de inscrição, conforme os critérios do edital.

O certame terá duas provas de conhecimentos específicos em música, sendo uma prova de caráter teórico e uma prova de caráter prático, além da última etapa com a realização da prova de redação, sendo todas eliminatórias e classificatórias.

“É fundamental que os candidatos observem os critérios e instruções que constam no edital oficial, que está disponível no site da Fundação Carlos Gomes. Ressalto que é uma excelente oportunidade que os futuros alunos terão em estudar em uma das instituições de ensino musical mais importantes do nosso Estado, que já formou grandes músicos”, ressaltou o superintendente da Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan.

Serviço:

Inscrições para o Processo Seletivo do Bacharelado 2024

Período: 14 de novembro a 07 de dezembro