Fotos de lixo em Algodoal após réveillon viralizam e moradores reclamam do poder público

A vila de Algodoal é um dos balneários mais procurados por turistas durante as festas de fim de ano. No entanto, após esse período os moradores reclamam do lixo que fica espalhado pelo local ano após ano. Desta vez, imagens do despejo viralizaram na Web e deixaram os moradores e vários visitantes revoltados. Eles criticam o poder público do local e as pessoas que jogaram o lixo na área, durante as comemorações.

“O ciclo se repete. Essa situação é lamentável, deplorável e vergonhosa. Se passaram dias pós réveillon e Algodoal se encontra assim. Vocês conseguem ver a gravidade do problema?”, disparou uma página de turismo local.

Depois, eles continuaram a falar sobre quem descartou os objetos: “Respeito todos os turistas, menos os que não tem consciência de cuidar do seu lixo, que não tem um pingo de sensibilidade com o meio ambiente, à esse tipo de ‘visitante’ meu total repúdio!”, declara.

Veja as imagens da situação

ALGODOAL (Reprodução: Instagram) (Reprodução: Instagram) (Reprodução: Instagram) (Reprodução: Instagram) (Reprodução: Instagram) (Reprodução: Instagram)

A página ainda continuou fazendo comentários relacionadas ao “Turismo predatório” que, segundo eles, piora cada vez mais.

“Nosso papel não é somente mostrar as belezas mas também falar dos vários problemas que nossa Ilha enfrenta, no qual esse descaso com a questão ambiental é um deles! O sentimento é de frustração, enquanto não nos unirmos pra esse mal acabar, infelizmente, não terá fim”, encerra.