Forma Pará: matrícula on-line começa nesta quinta-feira (5) para 1.950 calouros da Uepa

Os candidatos aprovados no último processo seletivo do Forma Pará para Universidade do Estado do Pará (Uepa) poderão se matricular a partir desta quinta-feira (5), de forma on-line. O período de matrículas vai até sábado (7). A confirmação deverá ser feita nos dias 9 e 10 de janeiro. A instituição ofertou 1.950 vagas para 19 cursos, em 39 municípios, e teve mais de 13 mil inscritos.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA

Para fazerem a pré-matrícula, é necessário que os candidatos Façam o cadastro on-line no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA). Já para a confirmação, o procedimento é presencial, no campus onde o futuro aluno vai estudar. Todos os endereços estão disponíveis no edital 79/2022.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL COMPLETO DO PROCESSO SELETIVO 2023 - FORMA PARÁ



"Para os candidatos não classificados no Processo Seletivo 2023, haverá divulgação, pelo site da Uepa (www.uepa.br), da chamada subsequente à primeira, se houver, em datas que correspondam imediatamente a 20% dos dias letivos do Calendário Acadêmico da Graduação da Uepa", diz comunicado da universidade.

Os cursos são ofertados pelo programa Forma Pará, cujo objetivo é vincular os alunos aprovados à Universidade em determinado curso de graduação, nos quais a matrícula deve ser renovada a cada período letivo. A proposta é uma iniciativa do Governo do Estado, iniciada em 2019, junto à Uepa. Atualmente, outras universidades também participam do programa.

Documentação necessária para realizar a matrícula:

Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa (fornecida pela Uepa)

Declaração de Integralização do Curso impressa (fornecida pela Uepa)

Carteira de Identidade

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Certidão de Nascimento ou Casamento

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino)

01 (uma) foto 3x4 recente (colorida)

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição

Histórico Escolar do Ensino Médio

Certificado de Conclusão do Ensino Médio

Comprovante de Residência



Confira os cursos e municípios ofertados pela Uepa via Forma Pará: