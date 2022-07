Nossa Senhora do Carmo é celebrada em Belém e Benevides; veja programação

Fiéis da Igreja Católica celebram, no dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo, considerada a padroeira da ordem religiosa dos Carmelitas. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens iniciarão no próximo sábado (9) e seguem até o dia 17, em paróquias da capital e no município de Benevides, onde a Santa é padroeira da cidade.

Em Benevides, a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo realiza a festividade de 9 a 17 de julho, tendo como tema “Caminhando Juntos, com Maria, a cidade se enche de alegria”. No sábado (9), às 19h, haverá missa na Casa Provincial das Irmãs Doroteias, de onde sairá a trasladação do Círio de Nossa Senhora do Carmo, para a Capela de Santa Rita de Cássia.

Círio de Nossa Senhora do Carmo

O momento mais simbólico será no domingo (10). Às 7h, haverá a missa de abertura do Círio de Nossa Senhora do Carmo, na Capela Santa Rita de Cássia, no bairro das Flores, com a tradicional procissão em seguida. Neste ano, um novo trajeto será traçado, com o objetivo de abranger mais comunidades, além de ser uma medida de segurança, pois a procissão não passará pela BR-316.

A missa de chegada do Círio será realizada na igreja matriz, celebrada pelo arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A festividade segue até o dia 17 com celebrações religiosas e programações culturais.

Outro momento da programação será o Círio das Crianças, no sábado (16), com missa às 7h, no Convento das Carmelitas, presidida também pelo arcebispo Metropolitano. Em seguida, sairá a procissão do Convento para a Igreja Matriz. Haverá também missa às 18h30 presidida pelo pároco padre Hélio Fronczak.

Em Belém: “Maria, mãe da esperança”

Na Igreja do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em Belém, a festividade será de 13 a 16, com o tema “Maria, mãe da esperança''.

Em homenagem à padroeira, no dia 16, em todas as celebrações, haverá a benção dos escapulários. Haverá missa às 7h, 9h, 12h e 17h. Na celebração das 12h, Dom Alberto é quem comandará a cerimônia. Já na missa das 17h, haverá procissão após o rito religioso, seguida de noite gastronômica.

