Feira de Exposição Agropecuária de Novo Repartimento começa este domingo

Começou neste domingo (10) a décima nona edição da Feira de Exposição Agropecuária de Novo Repartimento (Fexpoanr). O evento, que será realizado até o dia 17, é promovido pela Prefeitura de Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

A Fexpoanr tem uma programação extensa que envolve cavalgadas, shows de artistas da terra e nacionais, concurso de beleza e leilões. Sendo uma das maiores feiras da região.

A abertura do evento será com a grande cavalgada ruralista, com premiação de dez mil reais para as três melhores comitivas participantes, além de almoço e show da artista Luana Magalhães. Na terça-feira, 12, o evento é dedicado ao público gospel, com a dupla Jefferson e Suellen.

Na quarta-feira, 13, é a grande noite da escolha da Rainha Country. Este ano, 15 candidatas disputam o título. Elas serão avaliadas por jurados no quesito beleza, coreografia e traje. As vencedores serão premiadas com prêmios em dinheiro, faixa e prêmios surpresas. Após o concurso, quem comanda a festa é Thiago Vinicius e João Breno.

Na quinta-feira, 14, a programação começa com a abertura do rodeio, em seguida, a atração nacional Tarcísio do Acordeon sobe ao palco. O cantor Rapha Oliver também se apresenta.

Na sexta-feira, 15, tem a segunda noite de rodeio e apresentação de Éric Land, além de Deyse e Leandra. No sábado, 16, tem mais uma noite de rodeio, além de leilão e a tão esperada apresentação de Gino e Geno. E no domingo a banda paraense AR-15 encerra a programação com chave de ouro.

Segundo o secretário de cultura do município, Luan Oliveira, as atrações foram escolhidas a dedo para agradar toda a população. "Este ano, nós nos atentamos em trazer atrações que o público conhece, para agradar todas as áreas e segmentos. Então a gente quer agradar todo mundo, de todas as idades, gêneros e religiões. Esse é o foco do nosso governo, atingir o maior número de pessoas".

O evento é o maior do calendário cultural da cidade, e movimenta a economia do município. "É um evento que significa muito, são centenas de pessoas que participam diariamente. O nosso município tem uma área rural muito extensa, então é o momento dos pecuaristas virem para à sede da cidade para comemorar a produção, as estradas... Isso atrai turistas para o município. A nossa economia triplica com a movimentação de hotéis, salão de beleza, lojas de roupa...", explicou o prefeito de Novo Repartimento, Valdir Lemes.