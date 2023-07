Fapespa abre chamada para concessão de 200 cotas institucionais de bolsas de mestrado

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), abriu uma chamada, nesta terça-feira (11), para a concessão de 200 cotas institucionais de bolsas de mestrado, em um investimento de mais de R$ 10 milhões, em ciência, tecnologia e inovação paraense. O prazo para a submissão das propostas vai até o dia 28 de julho de 2023, com implementação prevista para o próximo mês de setembro.

Para participar da chamada, o órgão precisa ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública, localizada no Pará, além de possuir cursos regulares de Pós-Graduação (PPG) reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Governo Federal ligado ao Ministério da Educação.

“A Fapespa segue investindo na formação de recursos humanos altamente qualificados, dessa vez em nível de mestrado, aumentando o número de pesquisadores não só no Pará, mas na região amazônica. Queremos formar cientistas que entendam do nosso bioma, da nossa realidade, gerando profissionais preparados para os projetos e desafios de todas as áreas do conhecimento”, avalia o diretor-presidente em exercício da Fapespa, Deyvison Medrado.

O valor mensal da bolsa de mestrado é de R$ 2.100, com duração de até dois anos.

Para submeter a proposta ou obter informações sobre a concessão de bolsas de mestrado, cronograma completo e todos os prazos disponíveis, o representante institucional deverá se cadastrar acessando o link: fapespa.pa.gov.br/bolsas.

A Fapespa também está com chamada aberta até o dia 14 de julho de 2023 para a concessão de até 1.300 cotas institucionais de bolsas de Iniciação Científica – Graduação (IC), totalizando mais R$ 11 milhões de fomento por parte do Governo do Estado em ciência, tecnologia e inovação.