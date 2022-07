Falta de remédios: Conselho Regional de Farmácias do Pará dá alternativas contra o desabastecimento

O Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA) emitiu uma nota, nesta terça-feira (19), com orientações para driblar o desabastecimento de medicamentos nas farmácias. No comunicado, a entidade aconselha os pacientes a pedirem aos médicos medicamentos alternativos no momento da consulta.

"O CRF-PA enfatiza o papel do farmacêutico como aliado e principal fonte de informação e orientação diante do problema de escassez e desabastecimento de medicamentos, podendo ajudar na saúde da população e no combate à desinformação", enfatiza a nota.

De acordo com o CRF-PA, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reconheceram, na última segunda-feira (11), o risco de desabastecimento de medicamentos no país. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Saúde, realizado neste ano em mais de 100 estabelecimentos hospitalares de 13 estados e no DF, aponta que a escassez de soro existe em 87,6% das instituições pesquisadas.

A pesquisa também revela a falta da dipirona sódica, soro de reidratação, antimicrobianos, diuréticos e itens que são necessários à analgesia em cirurgias. A dipirona injetável, utilizada para dor e febre está em falta em 62,5%, no total, pelo menos outros seis medicamentos e insumos registraram índices de escassez de 40% a 50%.

Também foram registrados a falta de medicamentos em farmácias nos diversos estados do país. Segundo o Conselho Regional de Farmácias de São Paulo (CRF-SP), 98,52% dos farmacêuticos afirmaram sofrer com o desabastecimento de medicamentos em estabelecimentos do setor privado.

Causas

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), as principais causas são a falta de matéria-prima, devido à guerra da Ucrânia e do lockdown da China, o que dificulta a fabricação do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA).

Quase 95% dos insumos para produzir medicamentos, incluindo IFA, chamado insumo fundamental, vêm da China e da Índia. A escassez também é puxada pela alta do dólar e do barril do petróleo e o aumento na demanda por medicamentos como antibióticos durante o período de inverno e alta de casos respiratórios.

Soluções

"Diante da situação, é necessário que medidas sejam adotadas pelo Ministério da Saúde e Governo do país, como maior investimento das empresas nacionais para a produção farmoquímica, a definição de quais IFAs são necessários para a produção, e conhecimento na área, além de uma gestão eficiente do Ministério da Saúde", afirma a nota.

O CRF-PA orienta que os farmacêuticos pratiquem o intercâmbio de medicamentos como medida paliativa e que os pacientes solicitem mais de uma opção de remédio prescrito pelos médicos.