Estudantes da Ufopa vivem momentos de pânico após naufrágio no rio Tapajós

Adultos, crianças e estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) viveram momentos de pânico, após o naufrágio do Barco do Surucuá II, na tarde desta sexta-feira (29), no rio Tapajós. O fato ocorreu nas proximidades da aldeia Solimões.

A embarcação estava com aproximadamente 50 passageiros e, entre eles, 34 alunos do curso de Biologia e uma docente do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA).

De acordo com a assessoria de comunicação da Ufopa, os 34 alunos e a docente estavam a bordo da embarcação Surucuá II para uma atividade de campo a ser realizada na comunidade de Solimões.

Todos estavam de coletes salva-vidas quando a embarcação naufragou já próximo da comunidade de Solimões. Todos foram resgatados com vida e foram encaminhados para a referida comunidade.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, a Ufopa entrou em contato com a Marinha, a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros para informar sobre o incidente.

A Ufopa já acionou o seguro estudantil e está atuando no translado dos estudantes para Santarém.

Uma embarcação que passava próximo prestou socorro e todas as vítimas foram resgatadas com vida.

A reportagem já entrou em contato com a Capitania dos Portos e aguarda resposta .