Especialista explica como viajar com prudência no último final de semana das férias

O último final de semana das férias de julho chegou e a expectativa é de trânsito congestionado na saída de Belém. Lembrando que nos demais finais de semana do mês das férias não houve congestionamento igual ao que ocorreu na última quarta-feira (26), quando um caminhão tombou na rodovia BR-316 e provocou lentidão em nível alto. Diante disso, a reportagem conversou com um especialista de trânsito para o motorista saber as melhores dicas e também saber lidar com o imprevisto.

Na última quarta (26), um dos principais assuntos nas redes sociais foi a questão da lentidão na BR-316, pois um caminhão tombou próximo à entrada da Alça Viária e apenas uma pista ficou livre. O Tráfego e ficou lento e causou estresse aos motoristas.

Com a chegada da despedida das férias, o especialista em trânsito Rafael Cristo explica que o condutor deve no mínimo planejar sua saída e verificar o melhor horário para iniciar sua viagem. “ Como o trecho de saída de Belém está em obra e o volume de saída é muito grande, o trânsito lento certamente vai interferir no tempo de viagem, que poderá ser compensado em paciência e prudência para prevalecer no seu início de viagem”, adiante o especialista.

A dica de alternativas, segundo ao especialista, se limita mais na questão do horário, pois a BR- 316 é a única saída e não há outra rota para explorar. “Devemos nos limitar a sair no horário com menor volume, e quem optar em sair de madrugada deve ficar ciente de que conduzir à noite a visibilidade fica limitada ao alcance dos faróis. Recomendo conduzir à noite para quem já tem uma certa habilidade ”, pontua.

VEJA MAIS

Quem optar em conduzir pela manhã, ficar atento que o congestionamento e trânsito lento fazem parte do trajeto e jamais compensa o tempo excedendo a velocidade, pois é a principal causa de infrações e também de sinistro nas estradas brasileiras. Dirigir com excesso de velocidade está entra as principais infrações de trânsito nas rodovias Brasileiras.

Para o especialista, não há dúvida que precisa ser aberto outras vias de entrada e saída da capital paraense. “Deveria ter uma na perna sul da João Paulo se estendendo até Santa Izabel, e outro trecho no lado norte para servir de rota alternativa”, acrescenta Rafael Cristo.

Outro fator que o especialista destaca é que o condutor deve estar atento que mais de 90% das rodovias no Pará são de pista simples, potencializando o risco de sinistro. Para isso, envolve atenção redobrada, obedecer a sinalização e cooperar com trânsito seguro.

Antes de sair para viagem mais longa é necessário fazer mecânica preventiva do veículo, pois conduzir na cidade é diferente de conduzir nas rodovias, já que exige mais do veículo e do condutor. “Em relação ao veículo e mecânica preventiva é necessário avaliar o freio, luzes, limpadores e pneus. Já relacionado ao condutor, os fatores comportamentais como pressa e impaciência podem tornar a viagem desagradável”, destaca.

A sugestão do especialista é paciência, prudência e, acima de tudo, a direção colaborativa entendendo que o trânsito seguro é dever de todos que fazem parte desse sistema.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e informa que, neste último fim de semana de julho, o ideal é que os condutores que vão sair de Belém para o interior do estado, peguem a estrada antes das 6h e depois das 21h para evitar trânsito lento. Entre as rotas alternativas estão a Avenida Independência e Ananin. Quanto às dicas para evitar acidentes, o Detran recomenda aos condutores atentar para a revisão do veículo, evitar uso do celular ao dirigir, observar os limites de velocidade da via e não realizar ultrapassagens perigosas.