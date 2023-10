Escola de Abaetetuba recebe doação de governo japonês para construção de unidade

A Escola de Ensino Fundamental na Comunidade Rural Vila Maringá, em Abaetatuba, vai receber doação do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do Japão. O projeto de cooperação econômica foi aprovado no valor equivalente a R$ 409.384,26. A cerimônia de entrega será na próxima quarta-feira (18).

Antes do projeto, 114 alunos da comunidade Vila Maringá estudavam no prédio cedido pela Igreja Católica, mas em condições inadequadas para o ensino e aprendizado, o que levou a prefeitura de Abaetetuba a solicitar a verba ao consulado do Japão. A comunidade fica localizada a 18 quilômetros do centro do município de Abaetetuba. Na proximidade dessa vila existe uma comunidade quilombola com aproximadamente 800 pessoas.

A nova escola vai dispor de quatro salas de aula, cozinha, sala dos professores e banheiros que proporcionarão condições humanitárias e dignas para o aprendizado de cerca de 250 alunos do ensino infantil à 5ª série do ensino fundamental, além de 100 alunos do EJA residentes na comunidade Vila Maringá e em outras cinco comunidades adjacentes.

O que é o Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do Japão?

O APC é um programa do governo do Japão que apoia organizações voltadas para a implementação de projetos humanitários. Desde 1999, o Consulado do Japão em Belém, por meio desse programa, conseguiu colaborar na concretização de diversas construções, reformas e compra de equipamentos para auxiliar na redução de problemas sociais de diferentes instituições nos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, que fazem parte da jurisdição desse Consulado.