Ensino médio estadual: confirmação de matrícula para novos alunos começa nesta segunda-feira (23)

Os novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série) e da 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) médio, pré-matriculados na rede estadual de ensino, podem realizar a confirmação da matrícula a partir desta segunda-feira (23). A etapa encerra na próxima sexta-feira (27). O procedimento efetiva o interesse do estudante pela vaga. São considerados novos alunos aqueles que não pertenciam ao ensino público.

Alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às documentações necessárias: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; CPF; comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a covid-19 (para alunos acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo); e a ressalva ou histórico escolar original.

"Lembramos que esses alunos ou responsáveis precisam comparecer à escola levando toda a documentação necessária, já que só assim a matrícula será efetivada. Não basta ter só se pré-matriculado, essa matrícula precisa ser confirmada na escola, então, continuamos aguardando aqueles alunos novos que ainda não fizeram a sua matrícula na rede estadual", explica Suely Domont, coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

De acordo com o sistema da Seduc, das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, cerca de 75 mil já foram preenchidas até o momento, em todas as regiões do Pará. A semana de planejamento nas escolas ocorrerá a partir de 06 de fevereiro, e as aulas iniciarão no dia 13 do mesmo mês.

Vagas remanescentes

Os estudantes que, por algum motivo, não realizaram a pré-matrícula devem aguardar, a partir do dia 30 de janeiro, pela divulgação das vagas remanescentes na unidade escolar de seu interesse.

Renovação de matrícula

Para os estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino, a renovação de matrícula ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.

Mudança de escola

Os alunos que desejam mudar de escola devem aguardar o lançamento das notas da 4ª avaliação para solicitar a documentação que permite a transferência para outra unidade escolar.

Serviço

Confirmação de matrícula para novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo; e Educação Indígena ensino médio.

Período: de 23 a 27 de janeiro diretamente na escola

