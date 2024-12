Em dois anos, Poli Lago de Tucuruí já realizou mais de 730 mil atendimentos

Referência no Sudeste paraense em diagnósticos, consultas especializadas, hemodiálise e tratamento de autismo, a Policlínica Lago de Tucuruí realizou mais de 730 mil atendimentos à população nos últimos 22 meses. A Unidade do Governo do Pará, gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), foi inaugurada em 2022 e está deixando um legado na promoção da saúde pública dos sete municípios de abrangência do Lago: Breu Branco, Jacundá, Goianésia do Pará, Nova Ipixuna, Itupiranga, Novo Repartimento e Tucuruí.

De janeiro de 2023 a outubro de 2024, a Poli do Lago registrou 80.642 consultas médicas- especialistas e 24.247 com a equipe multiprofissional, totalizando 104.889 atendimentos ambulatoriais. Já a central diagnóstica realizou neste mesmo período, 406.368 exames. A unidade também registrou nestes últimos 22 meses, 579 pequenos procedimentos.

A assistente social Rosane Gonçalves de Andrade, 60 anos, procurou a unidade com dores e incômodos no estômago, e foi atendida por um gastroenterologista. "Cheguei aqui através da Regulação do Estado. Foi muito bom o atendimento. O médico foi bastante atencioso. Devo retornar em 60 dias, após a medicação", disse a usuária.

Quem também aprovou o atendimento oferecido na Poli Lago de Tucuruí foi o personal trainer Victor Júnior. Ele foi à unidade após sentir incômodos na coluna. "Gostei muito de tudo e vou retornar. O médico passou um raio-X e, com o exame pronto, farei nova consulta", informou.

Diálise

A clínica de hemodiálise da Poli Lago de Tucuruí tem a capacidade de atender até 30 pessoas por turno. De janeiro de 2023 a outubro de 2024, foram 13.742 sessões. Durante o tratamento, os pacientes também fazem o acompanhamento com a equipe multiprofissional. Neste período, 149.141 atendimentos foram prestados. Essa atenção holística tem mudado a vida dos renais crônicos da região.

Maria Antônia Silva, de 70 anos, deve fazer sessões de hemodiálise três vezes por semana. Ao ser diagnosticada com Doença Renal Crônica (DRC), em 2021, a dona de casa teve sua vida totalmente alterada. É que ela e um familiar que a acompanhava precisavam se deslocar, aproximadamente, 200 km para o município vizinho, para dar continuidade ao tratamento. Foto: Divulgação

"Precisei ser encaminhada ao Hospital Regional de Marabá, pois em Tucuruí não havia hemodiálise. Passei a residir em Marabá e meus familiares se revezavam no meu acompanhamento. Esse período entre o diagnóstico e o início do tratamento foi muito difícil para mim e para minha família", lembrou.

Há dois anos, essa realidade mudou com a entrega da Policlínica Lago de Tucuruí. "A chegada da Poli com o serviço de hemodiálise me fez voltar a ser feliz, pois a esperança de voltar para casa e estar perto da minha família começou a se concretizar. Agora, com todos os cuidados que preciso, me sinto mais confiante para enfrentar as sessões de hemodiálise", relatou a idosa.

Natea

Com a finalidade de prestar ao usuário um atendimento especializado para pessoas com autismo e seus familiares, o Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo (Natea), da Policlínica Tucuruí, alcançou de janeiro de 2023 a outubro de 2024, a prestação de 54.868 atendimentos. Ao total, 100 pessoas fazem o tratamento. Neste ano, o Natea ampliou os seus serviços, e passou a atender adolescentes de 14 a 18 anos.

Diagnosticado com TEA, Isaac Rojas teve um notório desenvolvimento depois que ele passou a frequentar o jardim sensorial no Natea. Quem garante é Jéssica Rojas, mãe dele. Ao chegar para o atendimento, ele tinha dificuldade em seguir comando, se irritava com facilidade e apresentava alta sensibilidade ao toque, e também não gostava de demonstrações de carinho como abraços e beijos.

"Hoje em dia, eu consigo ver muitas mudanças no Isaac devido às terapias e à escola que ele frequenta. Ele consegue seguir comandos, se concentrar o tempo inteiro na terapia. Ele consegue dar tchau, abraçar, mandar beijo e melhorou na questão da sensibilidade ao toque, mesmo que ainda tenham coisas que irritam ele, mas já consegue se concentrar e é mais fácil para ele voltar à tranquilidade logo após uma crise", conta.

Atendimento

A unidade é gerenciada pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA). Para acesso ao atendimento no Natea pela primeira vez, os municípios da área de abrangência do complexo regulador estadual regional devem realizar a solicitação via sistema de regulação ambulatorial, direcionada à especialidade identificada como Pediatria – Natea, que é a especialidade definida como porta de entrada do serviço e atende exclusivamente a demanda do público do Natea e coordena o fluxo de encaminhamentos internos de acordo com as necessidades específicas de cada usuário.

O funcionamento da Policlínica Lago de Tucuruí é de segunda a sexta-feira, das 07 às 19h. O serviço de hemodiálise também funciona aos sábados, em dois turnos. A unidade fica na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica, e o funcionamento é realizado 100% gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).