Drauzio Varella grava reportagem em Juruti, oeste do Pará

O doutor Drauzio Varella foi visto gravando uma reportagem em Juruti, oeste do Pará, nesta quarta-feira (7). No vídeo, divulgado nas redes sociais, o médico oncologista e infectologista aparece caminhando pela cidade na presença de militares e religiosos durante filmagens.

Famoso por aparições em programas de televisão, como o “Fantástico”, Drauzio Varella atualmente tem um canal no YouTube chamado “Trocando Ideia”, onde apresenta informações claras sobre variados temas ligados à saúde, com vídeos novos todas as quartas-feiras.

VEJA MAIS

De acordo com o jornalista e colunista de O Liberal Christian Emanoel, o especialista chegou ao município paraense no Barco Hospital Papa Francisco, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, que leva consultas médicas a comunidades ribeirinhas do interior do estado, com difícil acesso por via terrestre. A informação foi confirmada pela Sespa à reportagem, que disse que o médico conheceu as instações do projeto.