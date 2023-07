Doação de rim: de pai para filha e de sogra para genro; histórias emocionantes no Pará

Duas histórias sobre transplante de rim ganharam visibilidade nos últimos dias no Pará. O pimeiro caso foi de pai para filha, no município de Santarém, oeste paraense. O segundo caso foi de sogra para genro, em Belém. Segundo os médicos responsáveis, foram procedimentos que deram certo. Ambos os casos emocionanram muitos internautas pela conexão familiar e pela notícia de recuperação.

De pai para filha

Acalita Maria Dias, de 18 anos, moradora da cidade Rurópolis, oeste do Pará, ganhou um rim novo do pai biológico, Daniel Vieira, 41 anos, em um transplante realizado em junho deste ano, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém. No dia 13 de julho, médicos e os pacientes comemoram 1 mês desde o procedimento; o transplante é considerado um sucesso até o momento.

Doação de pai para filha (Divulgação)

Pai e filha se conheceram pessoalmente em maio de 2022, quando Daniel saiu de Boa Vista, Roraima, e foi para Santarém para fazer o exame de DNA, registro de paternidade e o teste de compatibilidade dos rins. Os dois receberam a notícia positiva para o transplante poucos dias depois do primeiro encontro, motivo que os conectou ainda mais. Todo processo de preparação até a data do transplante durou cerca de um ano, período em que houve acompanhamento efetivo da equipe multiprofissional do serviço de transplante renal do HRBA.

“A gente não se conhecia e alguns dias antes de eu completar 17 anos tive a iniciativa de mandar uma mensagem para ele, falei que eu era filha dele. Ele logo me respondeu, conforme fomos conversando eu contei sobre a minha condição clínica, sobre a doença. Então, o meu pai pronunciou-se, perguntou como poderia fazer para ser meu doador. Eu fiquei em estado de alegria e choque”, contou Acalita.

Daniel Vieira relata também que quando soube do diagnóstico renal da filha ficou assustado e que o primeiro pensamento foi em ajudá-la. “Quando ela fez contato comigo eu fiquei feliz e depois triste por saber da situação. É muito ruim saber que um filho nosso tem uma doença crônica. Eu não pensei duas vezes e vim para Santarém. A equipe do Hospital fez tudo acontecer de forma satisfatória e acolhedora”, relembra ele.

1 mês de transplante

Após a realização do transplante de rim, os dois ficaram cerca de 10 dias internados na clínica cirúrgica do hospital, onde houve o acompanhamento dos profissionais da saúde. Em geral, o tempo de recuperação demora cerca de 3 meses, contudo é fundamental seguir os cuidados orientados pelo médico nefrologista e estabelecer uma alimentação balanceada conforme recomendado pelo nutricionista.

Sogra doa rim para genro na capital paraense

Pela primeira vez, o centro transplantador do Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, realizou um procedimento em que os protagonistas foram sogra e genro. A agricultora aposentada Aparecida Rodrigues, de 62 anos, saiu da cidade de Novo Repartimento, no sudoeste estadual, para realizar a doação de um rim para o genro dela, o analista de Tecnologia da Informação Benicio Brito, de 40 anos. Ele perdeu a função renal devido à glomerulonefrite, doença que provoca a inflamação de uma região do rim, conhecida como glomérulo.

Doação de sogra para genro (Bruno Cecim / Agência Pará)

Aparecida viajou 600 km da Vila do Maracajá, localizada no município de origem, até a capital paraense para o ato solidário por Benício. E, com a doação do órgão no dia 28 de junho, ela contribui para a melhora da qualidade de vida dele. O vínculo entre a sogra e o genro já era bom, desde o casamento com Ana Rodrigues, de 37 anos, filha caçula de Aparecida.

“Ele é como um filho para mim, e qual a mãe que não quer ver o filho bem. Eu via o sofrimento dele, quando enfrentava toda semana aquela agonia por conta da diálise. Os meus netos reclamavam da ausência do pai, era uma angústia. Então decidi doar para vê-lo bem, se recuperar e cuidar da família. Fiquei muito feliz quando os exames atestaram que poderia doar. Agora um pedacinho de mim vive nele”, disse a aposentada.

Mas o que poderia causar certo estranhamento para alguns, não foi surpresa para Benício, que também vê em Aparecida uma segunda mãe. Não é à toa, que ela foi uma das primeiras pessoas a manifestar o desejo de ser testada, assim como alguns amigos dele. Contudo, ele priorizou alguém mais próximo.

“Todos ficaram muito sentidos com o meu diagnóstico. A princípio, a minha irmã se propôs a fazer a doação, mas não conseguiu por ser obesa e pré-hipertensa. Então minha sogra se prontificou a fazer os testes porque tinha o mesmo tipo sanguíneo que eu. Reconheço que é um ato de amor pleno, não conseguirei esquecer jamais. Sou eternamente grato por esse gesto que ela teve para comigo, tudo ocorreu bem e estamos nos recuperando”, diz Benício.

Casado há 17 anos, o técnico de tecnologia da informação é pai do Victor, 16, Asaffe, 5 anos e Bernardo, de 3 anos. Ativo, sempre gostou de praticar esportes e jogar futebol todas às sextas-feiras durante o momento de lazer incentivado pela empresa onde trabalha. “Notei que estava cansando rapidamente e resolvi fazer alguns exames que detectaram a hemoglobina baixa e fui encaminhado ao hematologista. Os novos exames atestaram alterações importantes na uréia e creatinina, a função renal estava comprometida”, conta.

Logo em seguida, deu início à diálise naquele ano de 2019. Ao longo de três anos e sete meses dependeu de uma máquina para remover as toxinas e excesso de líquidos do corpo, para se manter vivo. As sessões eram realizadas durante três vezes na semana, com duração de 4h cada. No começo urinava normalmente, mas a situação começou a mudar.

“Depois de uns oito meses, fui perdendo toda a função renal. Precisei ajustar a alimentação, controlar a ingestão de água e meu horário de trabalho sofreu alterações por causa do tratamento. Quando saía da diálise, ficava um pouco debilitado e precisava de um tempo de recuperação, então ficava em casa descansando e depois ia trabalhar. Hoje, só penso em retomar as minhas atividades com mais qualidade de vida”, relata Benício.