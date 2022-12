Dia da Assistência Social: Pará é líder em atendimentos do programa federal Criança Feliz

Toda mãe quer ver seu filho crescer com dignidade, afirma Elisangela Rocha, 34 anos, mãe da pequena Eva Emanuela da Silva, de 9 meses, e moradora do bairro Águas Lindas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Há mais de dois anos, ela faz parte do programa Criança Feliz - política pública que visa prover o desenvolvimento integral de crianças com até seis anos de idade. Neste ano, com 91.896 famílias assistidas, o Pará é o estado da região Norte com maior número de famílias visitadas pela iniciativa do Ministério da Cidadania.

Quando não vai ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Santana do Aurá, Elisangela é atendida em sua residência por uma equipe de profissionais ou recebe orientações, pelo WhatsApp, do órgão responsável por coordenar as atividades assistenciais na localidade. Para ela, além de possuir bons assistentes sociais, o programa promove palestras e cursos profissionalizantes às famílias. Ela, que não podia trabalhar por conta de um grave problema de saúde, fez um curso de gestão humana por meio do Cras.

“No total, somos quatro pessoas em casa. Além da minha filha e eu, também moro com o pai dela e o meu sogro. Por conta de uma infecção pulmonar e gravidez de risco, tive que parar de trabalhar, mas enfim, estou bem hoje em dia, graças a Deus. Ainda não posso trabalhar porque minha filha tem 9 meses, ela mama e não fica com outra pessoa além de mim. O programa Criança Feliz me ensinou muito sobre o desenvolvimento da minha filha, a assistente social Márcia é bastante atenciosa, trouxe para mim uma experiência muito boa, que pensei que já sabia”, comentou.

Criança Feliz

Financiado com recursos federais, o Criança Feliz não traz custos para os municípios. O total de recursos federais previsto para o projeto em 2022 chega a R$ 451,76 milhões. Além da intervenção voltada para o desenvolvimento infantil, o acompanhamento familiar feito de forma recorrente permite observar outras possíveis vulnerabilidades das famílias acompanhadas. Isso possibilita a articulação de outros atendimentos dentro da rede socioassistencial.

Elisângela, mãe da pequena Emanuela, é uma das atendidas pelo programa, no município de Ananindeua (Cristino Martins / O Liberal)

Pará

O Criança Feliz atuou nos 133 municípios paraenses que aderiram ao programa. Somente em 2022, 88.505 crianças e 20.802 gestantes foram assistidas pelos trabalhos da iniciativa, totalizando 109.307 pessoas beneficiadas. Desde 2019, foram atendidas 261.349 famílias no estado, segundo dados divulgados no dia 18 de outubro deste ano.

Região Norte

Em 2022, na região Norte, 176.807 famílias foram beneficiadas pelas visitas do Criança Feliz. Ao todo, 341 municípios do norte do país aderiram ao programa. Além do Pará, também se destaca o Amazonas (31.823) e o Tocantins (19.313). Neste ano, o Criança Feliz superou a marca de 16 milhões de visitas domiciliares realizadas em todo país. Desde 2019 até outubro deste ano, 49 milhões de visitas foram realizadas pelas equipes.

Dia Nacional da Assistência Social

No dia 7 de dezembro de 1993, foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas – lei nº 8.742) que define os objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. A Loas representa um avanço significativo para a garantia dos direitos sociais. Com esse marco, o Brasil passa a comemorar nesta data o Dia Nacional da Assistência Social